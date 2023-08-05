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جريمة مقتل “الشاب بدر” على يد نجل رجل أعمال شهير تهز المغرب (فيديو)

وقعت الجريمة في ساحة انتظار مطعم ماكدونالدز بالدار البيضاء، وارتكبها عصابة من الشبان يتزعمهم ابن جمال صديقي، إثر مشاجرة عنيفة بدأت داخل المطعم قبل أن تنتهي في ساحة انتظار السيارات

كتب خالد الأحمد
جريمة مقتل
مقتل الشاب بدر
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وطن- في حادثة هزت المجتمع المغربي خلال الأيام الماضية ووثقتها كاميرات المراقبة، قتل شاب مغربي بوحشية في منطقة “عين دياب” بالدار البيضاء.

ووفق وسائل إعلام مغربية استيقظت مدينة الدار البيضاء صباح، الأحد 30 يوليو 2023 ، على جريمة شنيعة بحق الشاب بدر بوليجحيل ، 23 عاما.

الجريمة التي وقعت في ساحة انتظار مطعم كبير للوجبات السريعة ، ماكدونالدز ، في عين دياب في الدار البيضاء ، ارتكبها عصابة من الشباب إثر مشاجرة عنيفة بدأت داخل المطعم ، قبل أن تنتهي في ساحة انتظار السيارات.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع “dayfr” فقد تناول الشاب المقتول بدر ، طالب الدكتوراه في كلية العلوم والتكنولوجيا بالمحمدية ، العشاء ليلة الحادثة مع اثنين من أصدقائه للاحتفال بالحصول على تأشيرة دخوله إلى كندا.

وتحولت الأمسية بعد ذلك إلى كابوس، عندما اندلع شجار بين أصدقاء بدر ومجموعة من خمسة شبان حول فتاة ربما يريدها كل منهم.

وأضاف المصدر أن تدخل حراس الأمن وبعض زبائن المطعم سمح بتهدئة المعارك لبضع لحظات، لكن عندما غادر بدر وأصدقاؤه المطعم فوجئوا في موقف السيارات من قبل المجرمين الذين وجهوا ضربات قاتلة للشاب بدر، باستخدام الهراوات الكهربائية التي كانت بحوزة القاتل.

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وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” مجموعة من الشبان يتشاجرون بين عدد من السيارات ويسقط أحدهم على الأرض ويتناوب اثنان على ضربه.

فيما يرى ثالث ملقى على الأرض، وكأنه فارق الحياة ويحاول أحدهم رفعه عن الأرض فيما يمسك آخرون بالقاتل.

ويرى في مشهد تال سيارة من نوع أودي وهي تسرع من جهة اليسار وتدهس الشاب المصاب قبل أن يلوذ صاحبها بالفرار.

ولم تنجح الشرطة العدلية بالدار البيضاء، التي توجهت إلى مكان الحادث بعد المأساة مباشرة، في التعرف على مرتكبي هذه الجريمة النكراء التي تظهر مرة أخرى انعدام الأمن الكبير الذي يسود الدار البيضاء.

وأفاد الشهود للمصدر أن المجرم الرئيسي شرع في إزالة لوحة ترخيصه لإرباك تحقيق الشرطة. لكن بما أن المطعم مجهز بكاميرات مراقبة ، فإن التحقيق سيحدد قريبًا مرتكبي الجريمة.

جريمة مقتل الشاب بدر
جريمة مقتل الشاب بدر

القبض على المشتبه به

وأعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء فيما بعد أن عناصرها تمكنوا بتنسيق ميداني مع نظيرتها بالعيون عصر يوم الاثنين الماضي 31 يوليو، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية الإيذاء والتسبب بشكل عمدي في صدم أحد الأشخاص بواسطة سيارة. مما نجم عنه وفاة الضحية وإصابة مرافقه بجروح.

وبحسب المصدر تمكنت المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة للمراقبة من تحديد مكان المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمدينة العيون برفقة صهره عقب هروبه بعد جريمته.

وكشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن قاتل الشاب بدر الذي يحضر الدكتوراه في الكيمياء، هو أشرف صديقي إبن جمال صديقي المقاول المعروف وصاحب شركة groupe sadiki وسبق له دهس شابين آخرين و لم يسجن.

كما أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء على أنظار الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، الخميس، 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية قتل الشاب بدر بمطعم للوجبات السريعة في الدار البيضاء.

المصدرتويتر، موقع dayfr، رصد وتحرير وطن

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