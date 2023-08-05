تقرير بريطاني: عاصمة خليجية هي “الأكثر سخونة في العالم وباتت غير صالحة للعيش”!

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وطن – اعتبر تقرير لصحيفة “Express” البريطانية، أن الكويت أصبحت المدينة الأكثر سخونة في العالم و”غير صالحة للعيش”، رغم أن الشوارع فيها بها مكيفات هواء.

وذكر التقرير، أنّ الكويت غنية بالنفط مثل جيرانها في الخليج، ولكنها تأخرت في مبادرات التغير المناخي على الرغم من أن الحرارة تجعل عاصمتها “مهجورة” بشكل متزايد في الصيف.

في 21 يوليو 2016، سجلت محطة الأرصاد الجوية شمال الكويت درجة حرارة 54 درجة مئوية. وهي القراءة الثالثة الأعلى في العالم.

الكويت الأكثر سخونة في العالم

ورآى التقرير أن الموجة الحارة الشديدة التي تعرضت لها أوروبا مؤخراً، لن تثير الكثير من الدهشة لدى الكويتيين.

يبلغ عدد سكان الكويت حوالي 4.4 مليون نسمة، ولديها سابع أكبر احتياطيات النفط في العالم. وقد جمعت ثروة ليست بالقليلة من استغلالها خلال القرن الماضي.

بصرف النظر عن النفط والغزو العراقي في عام 1990، تعرف الكويت بحرارتها وهي الآن الأكثر سخونة في العالم.

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تجاوزت درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية لمدة 19 يوماً في عام 2021. وهو رقم قياسي قد يتم تحطيمه هذا العام.

مع ارتفاع درجة الحرارة في البلاد بمعدل أسرع من المتوسط العالمي، يتوقع علماء المناخ الآن أن ترتفع درجات الحرارة هناك بمقدار 5.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن مقارنة بالعقد الأول من الألفية الجديدة.

تصبح العاصمة الكويت، “غير صالحة للسكن”، والسكان المحليين يعرفون السبب.وفق التقرير

قال تاجر التمور عبد الله الأشكناني لوكالة فرانس برس إن استهلاك البلاد المفرط للطاقة “جلب هذا الحر إلى الكويت.”

تناقص كميات الأمطار السنوية في الكويت

وبحسب التقرير، تتناقص كميات الأمطار السنوية في البلاد القاحلة بالفعل، وتزداد تكرار وشدة العواصف الرملية نتيجة لذلك.

على بعد نصف درجة حرارة الغليان و13 درجة مئوية فوق درجة حرارة الجسم، فإن 50 درجة مئوية تعد خطرة على البشر بالإضافة إلى أنها غير صحية.

يمكن أن يؤدي التعرض المطول لها إلى الإرهاق الحراري، ومشاكل القلب والأوعية الدموية وحتى الموت.

هذا العام، لأول مرة، أصدرت الحكومة الكويتية مرسوماً يسمح بإجراء الجنازات في الليل.

وفقاً لدراسة عام 2020، يعتقد أن ثلثين (67 في المئة) من إجمالي استهلاك الكهرباء في المساكن يأتي من وحدات التكييف التي تعمل طوال اليوم.

يلاحظ جوشوا وود، الكاتب في موقع Expats Exchange، “الجودة العالية للحياة” في البلد. لكنه يحذر من أنه “حار جداً من مايو إلى سبتمبر” و”حار بشكل جنوني” في يونيو، يوليو وأغسطس.

“الحر في الكويت لا يعني أن الشوارع مهجورة”

هذا لا يعني أن الشوارع مهجورة، ولكن العمال المهاجرين، الذين يأتون بشكل رئيسي من البلدان العربية وجنوب وجنوب شرق آسيا، يشكلون حوالي 70 في المئة من سكان البلاد.

بفضل نظام الكفالة المثير للجدل، يتوافد الناس إلى الكويت لكسب العيش في البناء أو الخدمات المنزلية.

أظهرت دراسة نشرتها معهد الفيزياء العام الماضي أن العمال المهاجرين كانوا عرضة بشكل خاص للآثار الصحية السلبية من التعرض للحرارة.

بحلول نهاية القرن، يمكن أن يزيد التغير المناخي عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة بنسبة 5.1 في المئة إلى 11.7 في المئة عبر السكان بأكملهم. لكن يمكن أن يصل إلى 15 في المئة لغير الكويتيين.

عادة ما تقع التحذيرات البيئية على آذان صماء. بحسب التقرير

بـ 25 طناً من ثاني أكسيد الكربون للفرد في السنة، يتمتع الكويتيون بثالث أكبر بصمة كربونية في العالم ، بعد البحرين وقطر فقط.

ومع ذلك، بينما أعلنت الدول النظيرة مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة عن تعهدات صافية للصفر للعقود القادمة، كان وعد الكويت في COP26 هو الحد من الانبعاثات بنسبة ضئيلة تبلغ 7.4 في المئة بحلول عام 2035.

سوف يتضاعف الطلب على الطاقة بحلول عام 2030، وفقاً لوزارة الكهرباء والماء في الكويت، مع ارتفاع متوقع في استخدام التبريد الداخلي المرجح أن يكون السبب.

وتدعم الحكومة ما يصل إلى 95 في المئة من تكاليف الكهرباء للكويتيين. لذا ليس للأفراد حافز كبير للتقليل.

القصة مشابهة بالنسبة للماء، حيث يأتي 99 في المئة منه من التحلية المكلفة من حيث الطاقة.

وقال الخبير البيئي سلمان زفار لـموقع EcoMENA أن: “الكويت قد تواجه تأثيرات خطيرة للتغير المناخي على العالم في شكل فيضانات، جفاف، استنزاف الجوف الصخري، غمر المناطق الساحلية. والعواصف الرملية المتكررة، فقدان التنوع البيولوجي. الأضرار الكبيرة بالنظام البيئي. وتهديد الإنتاج الزراعي وتفشي الأمراض.”