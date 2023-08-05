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بسمة بوسيل شبه عارية بحمام السباحة في إسبانيا وأنباء عن وجودها برفقة أحمد أبو هشيمة (شاهد)

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة في إسبانيا وتظهر برفقة أحمد أبو هشيمة حسب الأنباء

كتب رفيف عبدالله
بسمة بوسيل شبه عارية بحمام السباحة في إسبانيا وأنباء عن وجودها برفقة أحمد أبو هشيمة
بسمة بوسيل
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وطن- تواصل المغربية بسمة بوسيل إثارة الجدل عقب انفصالها عن الفنان المصري المصري تامر حسني، من خلال إطلالاتها الجريئة التي لم تكن تظهر بها خلال ارتباطها به.

ونشرت بسمة بوسيل عبر حسابها على “انستغرام” صورة لها شبه عارية أثناء تواجدها في حمام السباحة خلال إقامها في أحد المنتجعات الإسبانية.

وأرفقت بسمة بوسيل أرفقت صورتها بتعليق مثير حمل في طياته شيئا غير مفهوم، قائلة:” هذه المرة ضحكت في الأماكن التي بكيت فيها.. شكرًا لكي إسبانيا على لطفك هذه المرة”.

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

إطلالة بسمة بوسيل عرضتها للكثير من الانتقادات من قبل متابعيها الذين يقتربون من الـ 9 مليون متابع، مستنكرين جرأتها وتعريها خاصة وانها سبق وأن أعلنت عن اداء العمرة قبل أشهر قليلة.

وفي هذا السياق، قالت إحدى المتابعات: ” وين العمرة والكعبة اللي زرتيهم؟”

وعلقت أخرى بالقول:” اخلعى اكتر فرصتك فى الشياكه تكتر”.

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وانتقد آخر جرأتها بعد الانفصال بالقول:” بعد ما الدكر سابك فكيتي”.

وتسالت أخرى:” هى قالعة ولا اناشايفه غلط؟”.

يأتي ذلك في حسن زعمت صفحة “شاربليتا” التي تصف نفسها بملكة الفضائح، بأن بسمة بوسيل تتواجد حاليا في فندق the wave Ibiza برفقة رجل الاعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة.

وأشارت إلى ان علاقة حب تجمعهما حاليا ويقضيان وقتا ممتعا بعيدا عن أعين الصحافة العربية.

وادعت “شاربليتا” بأن هذه ليست المرة الاولى التي يذهب فيها أحمد أبو هشيمة وبسمة بوسيل في رحلة خارج مصر سويا.

وقالت أنهما سبق وأن قضيا عدة أيام في اليونان.

أحمد أبو هشيمة وبسمة بوسيل في رحلة خارج مصر سويا
أحمد أبو هشيمة وبسمة بوسيل في رحلة خارج مصر سويا
المصدرشاربليتا ,انستجرام ، وطن

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