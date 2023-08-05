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الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يحسم شراء مانشستر يونايتد برقم خيالي

صحيفة "ذا صن" البريطانية كشفت أن الشيخ جاسم بن حمد، يستعد للفوز بسباق الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني

كتب سالم حنفي
الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يحسم شراء مانشستر يونايتد برقم خيالي
الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني
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وطن- يستعد الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني، نجل رئيس وزراء قطر الأسبق، للفوز بسباق الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني، مع الكشف عن موعد انتهاء عملية الاستحواذ.

وكان مالكو “يونايتد” الأمريكيون طرحوا النادي للبيع في، نوفمبر الماضي، وحددوا موعدًا نهائيًا في، مارس، لتسهيل الانتقال قبل فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة “ذا صن” فإن مانشستر يونايتد مقتنع بأن الصفقة ستتم بحلول نوفمبر المقبل، بعد أن كانت هناك اتهامات بأن العائلة المالكة (عائلة جليزر)، التي لا تحظى بشعبية، تتباطأ في المفاوضات.

الشيخ جاسم بن حمد ينتصر

وأكدت الصحيفة أن المناقشات حققت قفزة كبيرة إلى الأمام في الأسابيع الأخيرة، حيث اقترب الآن بيع النادي مقابل 6 مليارات جنيه إسترليني.

وكان السباق على شراء النادي، قد اختصر إلى اثنين من المشاركين، السير جيم راتكليف، والشيخ جاسم الذي كان قد خاض منافسة شرسة مع الأول منذ شهور في حرب مزايدة لشراء عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفق تقرير صحيفة “ذا صن“، يسعى الشيخ جاسم للاستحواذ بنسبة 100 في المائة على ملعب أولد ترافورد.

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وعبر المقربون من الشيخ جاسم عن ثقتهم بالخروج منتصرين والإستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، وقد يتم إصدار إعلان في وقت لاحق اليوم ، مما يضع حداً للجدل الدائر.

وإذا تمت هذه الصفقة، فسيكون هذا ثالث استحواذ خليجي على أندية أوروبية كبرى، بعد سيطرة أبو ظبي على مانشستر سيتي، وشراء المملكة العربية السعودية لنيوكاسل يونايتد.

وقام فريق الشيخ جاسم بن حمد ببذل الجهد اللازم قبل تقديم عرض رسمي نهائي، ويتقدم على عرض السير جيم راتكليف في السباق.

وتتولى عائلة جليزر إدارة مانشستر يونايتد منذ عام 2005. وشارك المدرب إيريك تين هاج في محادثات مع عائلة جليزر حول المستقبل.

الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني
الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني

صفقات مانشستر يونايتد الجديدة

وبحسب “ذا صن” فقد تعاقد مانشستر يونايتد مع راسموس هویلوند مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، في حين ضم ماسون ماونت مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، والحارس أندريه أونانا بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت أنه لا يزال بإمكان تين هاج إبرام صفقة قوية، على الأقل، قبل أن يفتتح مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام ولفرهامبتون يوم الاثنين 14 أغسطس.

وأشارت إلى أن لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط مرشح قوي لتعزيز الفريق، حيث يعتقد أن مانشستر يونايتد أجرى محادثات متقدمة مع فيورنتينا لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

المصدرصحيفة ذا صن، رصد وتحرير وطن

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