الآثار الجانبية للتقليل المفاجئ من الملح في نظامنا الغذائي

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وطن-يُعد الحد من تناول الملح توصية شائعة لتحسين الصحة، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الحد من تناول الملح بشكل كبير، يمكن أن يكون له بعض الآثار الجانبية على الجسم.

وفيما يلي استعرضت مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، الآثار الجانبية المحتملة لتناول كميات قليلة من الملح:

1. نقص صوديوم الدم

يمكن أن يؤدي الانخفاض الكبير في تناول الملح إلى نقص صوديوم الدم، وهي حالة تكون فيها مستويات الصوديوم في الجسم منخفضة للغاية. يمكن أن يسبب نقص صوديوم الدم أعراضًا مثل الغثيان والقيء والصداع والارتباك والضعف ، وفي الحالات الشديدة ، النوبات والغيبوبة.

2. الدوخة والضعف

يلعب الملح دورًا رئيسيًا في تنظيم توازن السوائل في الجسم. يمكن أن يؤدي الحد من تناول الملح بشكل كبير إلى الإخلال بهذا التوازن والتسبب في الدوار والضعف ، خاصةً إذا اقترن بسوء الترطيب.

3. انخفاض ضغط الدم

في حين أن تقليل تناول الملح قد يكون مفيدًا في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ، إلا أنه قد يؤدي عند بعض الأشخاص إلى انخفاض شديد في ضغط الدم. يمكن أن يسبب هذا الدوخة والإغماء وأعراض أخرى مرتبطة بانخفاض ضغط الدم، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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4. عدم التوازن المنحل بالكهرباء

الصوديوم هو أحد الإلكتروليتات الأساسية في الجسم، ويمكن أن يتسبب نقصانه في حدوث خلل في مستويات الإلكتروليتات الأخرى، مثل البوتاسيوم والكالسيوم. يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على الأداء الطبيعي للقلب والعضلات والأعصاب.

5. زيادة خطر الاصابة بالكسور

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الملح المنخفض جدًا قد يترافق مع زيادة خطر الإصابة بكسور العظام، ربما بسبب تأثير الصوديوم على كثافة العظام وتنظيم الكالسيوم.

6. استساغة أقل للطعام

يعد الملح محسنًا للنكهة، ويمكن أن يؤدي تقليل تناول الملح إلى جعل الطعام يبدو أقل طعمًا، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرضا عن الأكل واحتمال انخفاض الشهية.

7. صعوبات في الحفاظ على توازن السوائل

يحتاج الجسم إلى توازن مناسب للسوائل ليعمل بشكل صحيح. قد يؤدي استهلاك كميات أقل من الملح إلى زيادة صعوبة الحفاظ على هذا التوازن، ما قد يؤثر على الترطيب ووظيفة الأعضاء الطبيعية.

في الختام، على الرغم من أن تقليل تناول الملح قد يكون مفيدًا لبعض الأشخاص، فمن المهم القيام بذلك تدريجيًا وتحت إشراف أخصائي صحي.

يمكن أن يكون لاستهلاك كميات أقل من الملح آثارًا جانبية سلبية على الجسم، مثل نقص صوديوم الدم، والدوخة، وانخفاض ضغط الدم، وعدم توازن الكهارل. من المهم الحفاظ على التوازن المناسب في النظام الغذائي والتأكد من حصولك على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها لصحة مثالية.