اتهام ابن نائب رئيس أمريكي سابق بارتكاب “غسيل رياضي” لانتهاكات السعودية

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وطن- اتُهم عضو الكونغرس السابق بنيامين كويل (نجل نائب رئيس أمريكي سابق) وشركته، بالمشاركة في أنشطة “الغسل الرياضي” للحكومة السعودية، بحسب تقرير صادر عن منظمة ديموقراطية للعالم العربي الآن (داون).

وقال التقرير، إنه من المحتمل أن يقلل كويل من انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أثناء قيامه بالضغط من أجل LIV Golf ، الذي يموله صندوق الرياض للاستثمارات العامة.

وكويل هو نجل نائب الرئيس الأمريكي رقم 44 ، دان كويل.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن كويل وشركته للضغط ، Hobart Hallaway & Quayle Ventures (HHQ)، ربما انتهكوا اللوائح الأمريكية من خلال عدم تسجيل أنشطة الضغط لـ LIV Golf مع وزارة العدل الأمريكية ، كما هو مطلوب لممثلي حكومة أجنبية، بحسب موقع ميدل إيست آي.

من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لمنظمة داون: “اختار بن كويل وشركاؤه في المقر الرئيسي، المساهمة والاستفادة من انتهاكات الحكومة السعودية الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال الضغط لصالح LIV Golf المملوك لصندوق الاستثمار العام السعودي“.

وأضافت: “لقد ضللوا الكونجرس وإدارة بايدن والجمهور الأمريكي من خلال عدم الاعتراف بالمصالح الأجنبية التي يخدمونها والإبلاغ عن أنشطتهم لصالح تلك المصالح الأجنبية ، كما يقتضي القانون”.

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وأشار التقارير، إلى أن كويل استغل وضعه السابق كمسؤول أمريكي وشركته للضغط للدفاع عن مصالح LIV Golf المملوكة للسعودية في الولايات المتحدة.

وقال التقرير إنه متهم بحذف التفاصيل الأساسية المتعلقة بانتهاكات المملكة العربية السعودية وساعد في غسل سجل حقوق الإنسان في المملكة.

مطالب بتحقيق شامل

وطالبت منظمة “داون“، وزارة العدل الأمريكية بإجراء تحقيق شامل في انتهاكات المقر الرئيسي الواضحة.

وقال رائد جرار ، مدير المناصرة في “داون”: “في هذا العالم المعقد من السياسة والأعمال العالمية، تعد الشفافية والمساءلة أمرًا حيويًا. تعتمد ديمقراطيتنا على قدرتنا على فهم من يؤثر على صناع السياسة لدينا ودوافعهم الحقيقية”.

وأضاف: “أنشطة الضغط التي يقوم بها بن كويل والمقر الرئيسي نيابة عن LIV Golf المملوكة للسعودية لا تقوض هذه المبادئ الديمقراطية فحسب ، بل توفر أيضًا ستارًا دخانيًا لانتهاكات الحكومة السعودية الجسيمة لحقوق الإنسان. هذه القضية لا تتعلق فقط بالضغط أو الجولف – إنها تتعلق بالحفاظ على قدسية ديمقراطيتنا “.

انتهاكات حقوق الإنسان

وفي يونيو الماضي، أخطرت وزارة العدل الأمريكية، جولة PGA بأنها ستراجع عملية الاندماج المخطط لها لمشغل الجولف الأمريكي مع LIV Golf لمخاوف مكافحة الاحتكار.

وأثارت الصفقة دعوات من بعض المشرعين الأمريكيين إلى وزارة العدل للتحقيق فيها، مع مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمنافسة في لعبة الجولف.

وجاء في الرسالة أن “صفقة PGA-LIV ستجعل المنظمة الأمريكية متواطئة، وتجبر لاعبي الغولف الأمريكيين ومعجبيهم على الانضمام إلى هذا التواطؤ – في محاولة النظام السعودي الأخيرة لتعقيم انتهاكاته من خلال ضخ الأموال في البطولات الرياضية الكبرى.

وفي عام 2018 ، قُتل جمال خاشقجي ، الناقد للسعودية وكاتب عمود في واشنطن بوست وميدل إيست آي ، على يد عملاء سعوديين بعد دخولهم سفارة المملكة في اسطنبول.

وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية أن هذا الاغتيال وافق عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، رغم أنه ينفي أن يكون له دور في القتل.

في عام 2021 ، أصدرت مبادرة قياس حقوق الإنسان (HRMI) أداة التتبع السنوية ، والتي قالت إن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكثر الدول إضعافًا وغير الآمنة من انتهاكات الدولة.

كان هذا نتيجة لسجل ضعيف من التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام.

ولاحظت منظمة حقوق الإنسان في البحرين، أن المهاجرين والأشخاص الذين ليس لديهم هوية قانونية معرضون بشكل خاص لانتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.