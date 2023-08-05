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إطلالة كاجوال لوالد أمير قطر تلفت الأنظار بأحدث ظهور.. وثقتها ابنته المياسة

نشرت الشيخة المياسة صورة والدها الشيخ حمد بن خليفة، على حسابها بموقع "انستغرام" وعلقت عليها

كتب خالد السعدي
إطلالة كاجوال لوالد أمير قطر تلفت الأنظار بأحدث ظهور.. وثقتها ابنته المياسة
الشيخ حمد بن خليفة
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وطن- نشرت الشيخة مياسة بنت حمد، شقيقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صورة وثقت أحدث ظهور لأمير قطر السابق والدها الشيخ حمد بن خليفة، الذي بات ظهوره نادرا ولا يطل إلا في المناسبات العامة.

ونشرت الشيخة المياسة الصورة على حسابها في موقع “انستغرام“، وأرفقته بتعليق يشيد بوالدها الشيخ حمد.

إطلالة كاجوال لوالد أمير قطر
إطلالة كاجوال لوالد أمير قطر

وأظهرت الصورة الشيخ حمد بن خليفة، داخل أحد المطاعم بدولة أوروبية وهو يجلس تحت قنطرة حجرية داخل المطعم، وبدا مبتسماً إلى جانب شابين وقد ارتدى قميصاً أزرق اللون.

وتفاعل العديد من القطريين مع صورة أمير قطر السابق، الذي يعرف حاليا بلقب (أمير قطر الوالد)، وأشادوا بما فعله في فترة حكمه للنهوض بالدولة الخليجية ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

من هو الشيخ حمد بن خليفة؟

وُلد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في يناير 1952، بالدوحة وفيها نشأ وتعلم، ثم التحق بكلية “ساندهيرست” العسكرية في بريطانيا وتخرج فيها سنة 1971.

وبعد عودته إلى البلاد التحق بالقوات المسلحة وترقى في الرتب العسكرية حتى أصبح لواء، وكان للشيخ حمد دور أساسي في تطوير القوات المسلحة القطرية عدة وعتادًا.

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وفي 31 مايو 1977 بُويِع وليًا للعهد وعُيّن وزيرًا للدفاع. وفي 10 مايو 1989، أصبح رئيسًا للمجلس الأعلى للتخطيط، وهو المجلس الذي كان مسؤولًا عـن رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

تولى الشيخ حمد مقاليد الحكم في 27 يونيو 1995 فشرع في وضع الخطط والبرامج التنموية والإصلاحية، وكانت خطته للبناء شاملة عميقة.

واتخذت أبعادًا ومسارات متنوعة، فشهدت البلاد نقلة نوعية في التنمية، وانطلقت فيها نهضة عامة شملت التعليم والصحة والرياضة والثقافة والإعلام والبنى التحتية.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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