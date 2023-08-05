أول ظهور للشيخ سعود الشريم بعد عزله من إمامة الحرم بطريقة مريبة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو، يوثق أحدث ظهور للشيخ سعود الشريم في إحدى المناسبات، والذي لم يظهر للعلن منذ عزله من إمامة الحرم المكي بطريقة مريبة أثارت الجدل.

وكانت القائمة التي صدرت عن إدارة الحرمين في مارس الماضي، وكشفت عن غياب الشيخ سعود الشريم، وعدم وجوده الأئمة الذين سيتولون الإمامة في الحرم خلال شهر رمضان، أثارت جدلا واسعاً بين السعوديين الذين أبدَوا حزنَهم الشديد على ذلك.

ووقتها نشرت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، هذه القائمة التي أظهرت غياب الشيخ سعود الشريم عن إمامة المصلين، ما أثار تكهنات بشأن إقالته.

ظهور سعود الشريم في الطائف

وأظهر الفيديو المتداول حديثا لحظة وصول الشيخ سعود الشريم، لأحد المناسبات الاجتماعية في مدينة الطائف، غرب المملكة العربية السعودية.

ويعد هذا أول ظهور للشيخ الشهير منذ تغيبه عن إمامة التروايح والتهجد في رمضان، وإقالته من إمامة المسجد الحرام.

- Advertisement -

وقابل أصحاب المناسبة الشيخ الشريم، بحفاوة بالغة ورحبوا به أيما ترحيب.

والتقط أحد الحضور المتواجدين هذا الفيديو، عبر كاميرا جواله وبثه في الفضاء الإلكتروني ليلقى تفاعلا كبيرا بين السعوديين.

حيث يحظى الشيخ سعود الشريم، بمكانة واسعة لدى السعوديين والعرب، نظرا لصوته العذب في تلاوة القرآن، والذي طالما أمتع به المصلين في الحرم المكي طيلة السنوات الماضية.

سبب إقالة سعود الشريم من إمامة الحرمين

يُشار إلى أن غياب الشيخ سعود الشريم عن تولي الإمامة يأتي في أعقاب استقالته التي تقدّم بها مؤخراً، مُنهياً مسيرةً امتدت لـ32 عاماً، في هذا الموقع العظيم.

حصد تفاعلًا :

امام الحرم المكي الشيخ الدكتور سعود الشريم – في أحدث ظهور بالطائف 💛 pic.twitter.com/xpUWgw7Afe — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) August 5, 2023

وفيما لم يتمّ الكشف عن السبب الحقيقي للاستقالة وقتها، فقد أرجع بعضهم الخطوة إلى تقدّم الشيخ سعود الشريم في السن، بينما تحدّث آخرون عن أن سبب الاستقالة هو وجود تغييرات في الأئمة والخطباء من قبل رئاسة شئون الحرمين.

إلا أنّ السبب الأبرز في هذه الروايات المتداولة، هو حديث بعضهم عن أنّ الشيخ الشريم تمّ حجبُه عن إمامة الحرم المكي السعودي، بسبب خلاف جماعي بينه وبين رئيس وكالة شئون الحرمين.