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أول ظهور للشيخ سعود الشريم بعد عزله من إمامة الحرم بطريقة مريبة (فيديو)

الشيخ سعود الشريم ظهر خلال حضوره مناسبة اجتماعية في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية

كتب باسل سيد
أول ظهور للشيخ سعود الشريم بعد عزله من إمامة الحرم بطريقة مريبة
سعود الشريم في الطائف
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وطن- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو، يوثق أحدث ظهور للشيخ سعود الشريم في إحدى المناسبات، والذي لم يظهر للعلن منذ عزله من إمامة الحرم المكي بطريقة مريبة أثارت الجدل.

وكانت القائمة التي صدرت عن إدارة الحرمين في مارس الماضي، وكشفت عن غياب الشيخ سعود الشريم، وعدم وجوده الأئمة الذين سيتولون الإمامة في الحرم خلال شهر رمضان، أثارت جدلا واسعاً بين السعوديين الذين أبدَوا حزنَهم الشديد على ذلك.

ووقتها نشرت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، هذه القائمة التي أظهرت غياب الشيخ سعود الشريم عن إمامة المصلين، ما أثار تكهنات بشأن إقالته.

ظهور سعود الشريم في الطائف

وأظهر الفيديو المتداول حديثا لحظة وصول الشيخ سعود الشريم، لأحد المناسبات الاجتماعية في مدينة الطائف، غرب المملكة العربية السعودية.

ويعد هذا أول ظهور للشيخ الشهير منذ تغيبه عن إمامة التروايح والتهجد في رمضان، وإقالته من إمامة المسجد الحرام.

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وقابل أصحاب المناسبة الشيخ الشريم، بحفاوة بالغة ورحبوا به أيما ترحيب.

والتقط أحد الحضور المتواجدين هذا الفيديو، عبر كاميرا جواله وبثه في الفضاء الإلكتروني ليلقى تفاعلا كبيرا بين السعوديين.

حيث يحظى الشيخ سعود الشريم، بمكانة واسعة لدى السعوديين والعرب، نظرا لصوته العذب في تلاوة القرآن، والذي طالما أمتع به المصلين في الحرم المكي طيلة السنوات الماضية.

الشيخ سعود الشريم
الشيخ سعود الشريم

سبب إقالة سعود الشريم من إمامة الحرمين

يُشار إلى أن غياب الشيخ سعود الشريم عن تولي الإمامة يأتي في أعقاب استقالته التي تقدّم بها مؤخراً، مُنهياً مسيرةً امتدت لـ32 عاماً، في هذا الموقع العظيم.

وفيما لم يتمّ الكشف عن السبب الحقيقي للاستقالة وقتها، فقد أرجع بعضهم الخطوة إلى تقدّم الشيخ سعود الشريم في السن، بينما تحدّث آخرون عن أن سبب الاستقالة هو وجود تغييرات في الأئمة والخطباء من قبل رئاسة شئون الحرمين.

إلا أنّ السبب الأبرز في هذه الروايات المتداولة، هو حديث بعضهم عن أنّ الشيخ الشريم تمّ حجبُه عن إمامة الحرم المكي السعودي، بسبب خلاف جماعي بينه وبين رئيس وكالة شئون الحرمين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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