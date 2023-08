أول تعليق من عمران خان بعد حكم سجنه في قضية الهدايا ودعوة عاجلة لأنصاره

- Advertisement -

وطن- حث رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، أنصاره على الاحتجاج وعدم الصمت، وذلك في أعقاب صدور حكم قضائي بسجنه لمدة ثلاث سنوات.

وظهر خان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع “تويتر“، وجّه خلاله عددا من الرسائل لأنصاره، قائلا: “لا تجلسوا في بيوتكم وتلتزموا الصمت”.

وأضاف أنه يخوض حاليا ما سماها “معركة الحرية”، مؤكدا أن السلاسل يتم التخلص منها عبر كسرها، وأشار إلى أن التصويت في الانتخابات هو الحل.

ودعا عمران خان، أنصاره للتحرك فورا من أجل المحافظة على حقوقهم، مؤكدا أنّ دولة المدينة بنيت على العدل والإنصاف.

Chairman Imran Khan’s message:

My arrest was expected & I recorded this message before my arrest.

It is one more step in fulfilling London Plan but I want my party workers to remain peaceful, steadfast and strong.

We bow before no one but Allah who is Al Haq. We believe in… pic.twitter.com/1kqg6HQVac

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 5, 2023