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رياضة

موعد مباراة الاتحاد والهلال والتشكيلة في البطولة العربية للأندية 2023

منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الاتحاد والهلال
موعد مباراة الاتحاد والهلال
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وطن- يترقب جماهير كرة القدم العربية، موعد مباراة الاتحاد والهلال، السبت، في قمة منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023.

ويستضيف ملعب (الملك فهد الرياضي بالطائف)، مباراة الاتحاد والهلال، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة الاتحاد والهلال

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

تدريبات الاتحاد السعودي
تدريبات الاتحاد السعودي

كما وستبث مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقلة لمنافسات البطولة العربية للأندية 2023.

معلق مباراة الاتحاد والهلال

وسيعلق على مباراة الاتحاد والهلال السعودي، على شبكة قنوات(SSC) الرياضية السعودية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

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تشكيلة الاتحاد ضد الهلال السعودي

وسيلعب المدرب البرتغالي نونو سانتو، المباراة أمام الهلال السعودي بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية، كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع الاتحاد:  مهند الشنقيطي، شراحيلي، أحمد بالمسعود.

خط الوسط: مد الله العليان، عوض الناشري، سلطان فرحان، زكريا هوساوي، صالح العمري.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.

تشكيلة الهلال ضد الاتحاد السعودي

وسيدخل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المباراة القوية أمام منافسه الاتحاد السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

دفاع الهلال: ياسر الشهراني، علي آل البليهي، كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كانو، روبن نيفيس، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري.

كما وفي مركز الهجوم: عبد الله الحمدان، ميشال ديلغادو.

تدريبات الهلال السعودي
تدريبات الهلال السعودي
المصدروطن + الاتحاد السعودي تويتر + الهلال السعودي تويتر

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