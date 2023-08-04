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ما فعله مُخترقون لحساب عثمان الخميس على إنستغرام أطلق حملة تضامن معه.. ما القصة؟

اختراق حساب الداعية الكويتي عثمان الخميس على إنستغرام يثير ضجة واسعة ويطلق حملة تضامن معه

كتب فهمي الورغمي
عثمان الخميس
الداعية الكويتي عثمان الخميس
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وطن – تصدّر اسم الداعية الكويتي، عثمان الخميس، الترند خلال الأيام الماضية بعد تعرّض حسابه في موقع إنستغرام للاختراق من قبل قراصنة زعم كثيرون أنهم “شيعة”.

وخلال ساعات من اختراق حساب الداعية الكويتي المعروف بأنه “سنّي”، نشر المُخترقون مقاطع فيديو تضمّنت شتماً للصحابة، ونشروا صوراً للمُعمم المُتطرّف أمير القرشي.

وأكد الداعية الكويتي عثمان الخميس، أمس الخميس، اختراق حسابه البالغ عدد متابعيه 3.7 مليون شخص عبر تدوينة في موقع “إكس” قال خلالها “تم اختراق حساب الشيخ عثمان الخميس بالانستغرام”.

يُشار أنه بعد نشر مقاطع الفيديو المذكورة في الحساب المُخترق، تمّ حذف الحساب بصفة نهائية على موقع إنستغرام.

هذا ويُعرف الشيخ عثمان الخميس، منذ سنوات، بمناظراته المباشرة والحماسية للمُعممين الشيعة ونقده لمذهبهم مستنداً لكتبهم ورواياتهم.

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تضامن مع عثمان الخميس

حملة دعم وتضامن واسعة حظي بها الداعية الكويتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين متابعيه على مختلف المنصات، سواء موقعي تويتر وفيسبوك أو تطبيقي سناب شات وتيك توك.

حيث أكد الرّحال الكويتي “أحمد الميموني” أنه سيعمل على حملة دعم لإعادة عدد متابعي الخميس في موقع إنستغرام إلى ماكانو عليه في الحساب المُخترق.

وكتب “أذا لم يرجع حساب الشيخ فأنا أتعهد بعمل حملة تشمل أغلب مشاهير الخليج والوطن العربي لإيصال حساب الشيخ الجديد لأكثر من حسابه القديم خلال أيام فقط بأذن لنا الشيخ وسيرى مايسرّه بإذن الله”.

وعلّقت مدونة باسم “ملكة السياسة” في موقع إكس قائلة “من وجهة نظري لما يتهكر حساب الشيخ #عثمان_الخميس في الاستغرام بطريقه هذي دليل واضح على ان الشخص هذا خايف وايد من كلام الشيخ والي يحتوي على حٌجج قوية من القرآن والسنة بان راح يتأثرون فيه اشخاص اخرين منه”.

وطالب جزء من المتفاعلين بضرورة تعزيز ثقافة الاختلاف والحوار بين مختلف المذاهب في الكويت والشرق الأوسط عموماً. فيما أشار آخرون إلى أن ذلك، بالفعل، مايقوم به الداعية عثمان الخميس منذ عقود.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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