ما فعله مُخترقون لحساب عثمان الخميس على إنستغرام أطلق حملة تضامن معه.. ما القصة؟

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وطن – تصدّر اسم الداعية الكويتي، عثمان الخميس، الترند خلال الأيام الماضية بعد تعرّض حسابه في موقع إنستغرام للاختراق من قبل قراصنة زعم كثيرون أنهم “شيعة”.

وخلال ساعات من اختراق حساب الداعية الكويتي المعروف بأنه “سنّي”، نشر المُخترقون مقاطع فيديو تضمّنت شتماً للصحابة، ونشروا صوراً للمُعمم المُتطرّف أمير القرشي.

وأكد الداعية الكويتي عثمان الخميس، أمس الخميس، اختراق حسابه البالغ عدد متابعيه 3.7 مليون شخص عبر تدوينة في موقع “إكس” قال خلالها “تم اختراق حساب الشيخ عثمان الخميس بالانستغرام”.

تم اختراق حساب الشيخ عثمان الخميس بالانستغرام — د. عثمان محمد الحمد الخميس (@othmanalkamees) August 3, 2023

يُشار أنه بعد نشر مقاطع الفيديو المذكورة في الحساب المُخترق، تمّ حذف الحساب بصفة نهائية على موقع إنستغرام.

هذا ويُعرف الشيخ عثمان الخميس، منذ سنوات، بمناظراته المباشرة والحماسية للمُعممين الشيعة ونقده لمذهبهم مستنداً لكتبهم ورواياتهم.

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تضامن مع عثمان الخميس

حملة دعم وتضامن واسعة حظي بها الداعية الكويتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين متابعيه على مختلف المنصات، سواء موقعي تويتر وفيسبوك أو تطبيقي سناب شات وتيك توك.

حيث أكد الرّحال الكويتي “أحمد الميموني” أنه سيعمل على حملة دعم لإعادة عدد متابعي الخميس في موقع إنستغرام إلى ماكانو عليه في الحساب المُخترق.

وكتب “أذا لم يرجع حساب الشيخ فأنا أتعهد بعمل حملة تشمل أغلب مشاهير الخليج والوطن العربي لإيصال حساب الشيخ الجديد لأكثر من حسابه القديم خلال أيام فقط بأذن لنا الشيخ وسيرى مايسرّه بإذن الله”.

أذا لم يرجع حساب الشيخ فأنا أتعهد بعمل حملة تشمل أغلب مشاهير الخليج والوطن العربي لإيصال حساب الشيخ الجديد لأكثر من حسابه القديم خلال أيام فقط فقط بأذن لنا الشيخ وسيرى مايسرّه بإذن الله#عثمان_الخميس https://t.co/rHaS6F4f96 — الرحال محمد الميموني (@travelers_gulf) August 3, 2023

وعلّقت مدونة باسم “ملكة السياسة” في موقع إكس قائلة “من وجهة نظري لما يتهكر حساب الشيخ #عثمان_الخميس في الاستغرام بطريقه هذي دليل واضح على ان الشخص هذا خايف وايد من كلام الشيخ والي يحتوي على حٌجج قوية من القرآن والسنة بان راح يتأثرون فيه اشخاص اخرين منه”.

من وجهة نظري لما يتهكر حساب الشيخ #عثمان_الخميس في الاستغرام بطريقه هذي دليل واضح على ان الشخص هذا خايف وايد من كلام الشيخ والي يحتوي على حٌجج قوية من القرآن والسنة بان راح يتأثرون فيه اشخاص اخرين منه pic.twitter.com/qnUmVdfxZa — 🇰🇼ملكة السياسة 🇰🇼 (@dalb125) August 4, 2023

وطالب جزء من المتفاعلين بضرورة تعزيز ثقافة الاختلاف والحوار بين مختلف المذاهب في الكويت والشرق الأوسط عموماً. فيما أشار آخرون إلى أن ذلك، بالفعل، مايقوم به الداعية عثمان الخميس منذ عقود.