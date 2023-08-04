الجمعة, أغسطس 4, 2023
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لحظات تحبس الأنفاس بعد انفلات حزام راكب طائرة شراعية في تركيا (شاهد)

انزلق راكب طائرة شراعية من حزامه خلال رحلة في الهواء الطلق، مما أدى إلى لحظات مرعبة وقلق كبير بين المتفرجين

كتب سالم حنفي
انفلات حزام طائرة شراعية
انزلاق متدرب طائرة شراعية بعد انفلات حزام طائرة شراعية في مهرجان بافرا كابيكايا بتركيا
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وطن – وثقت لقطات توقف القلب لحظة انزلاق متدرب طائرة شراعية من خلال حزامه وتشبثه بمدربه أثناء صعوده من جرف في نقطة ساخنة لقضاء العطلات في تركيا.

وأظهرت اللقطات الزوج وهو يقلع من موقع خلاب بجانب التل على ساحل البحر الأسود، لتبدأ المشكلة فور مغادرتهم الأرض، حيث قام المدرب بحركات يائسة باليد بينما كانت الآلة الطائرة تتأرجح من جانب إلى آخر.

وأظهر الفيديو كيف يمكن سماع المتفرجين على سفح التل وهم يعبرون عن قلقهم حيث تتأرجح الطائرة الشراعية بحذر قبل أن تبدأ بالهبوط.

انفلات حزام طائرة شراعية
لحظة انفلات حزام طائرة شراعية في مهرجان بافرا كابيكايا بتركيا

كما أظهرت لقطات خدمات الطوارئ ومنظمي الأحداث يتجمعون حول الزوج على العشب بينما تمشي امرأة وهي تبكي.

لم يصب الراكب بأذى

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الراكب ، الذي لم تذكر اسمه ، أصيب بجروح طفيفة لكنه لم يصب بأذى، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووقع الحادث خلال فعاليات مهرجان بافرا كابيكايا الخامس ، وهو مهرجان دولي للرياضة والثقافة في الهواء الطلق ، في الجزء الشمالي الأوسط من البلاد.

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تركيا جاذبة لرياضة الطيران الشراعي

وتجذب تركيا عشاق الطيران الشراعي من جميع أنحاء العالم ، حيث تعد أولودينيز وجبل باباداغ وباموكالي من بين أكثر المواقع شهرة.

انفلات حزام طائرة شراعية
أصيب المغامر بجروح طفيفة لكنه لم يصب بأذى

حادثة اصطدام جوي بطائرة شراعية

يشار إلى أن في أبريل/نيسان الماضي ، ألقي القبض على رجل بريطاني في تركيا بعد اصطدامه الجوي المميت بطائرة شراعية أخرى.

وقيل إن توماس آيتكين ، 45 عامًا ، احتجزته الشرطة بعد وفاة أوركوت بايسال البالغ من العمر 30 عامًا في أعقاب كارثة الجو.

وقع الحادث المروع وسط ظروف عاصفة في منطقة فتحية في مقاطعة موغلا.

وقالت تقارير محلية إن بيسال ، الذي كان عضوا في الفريق الوطني التركي للطيران المظلي ، قفز من حوالي 5580 قدما فوق مستوى سطح البحر عندما وقعت الكارثة.

لقد قفز مع زميله في الطيران الشراعي التركي أنداك أونسال ، 45 عامًا ، كجزء من رحلة ترادفية.

وأثناء النزول ، اصطدم بايسال مع آيتكين ، حيث سقط كلا الرجلين على سطح فندق قبل الهبوط على حافة مسبح المنتجع.

وذكرت بعض التقارير في وسائل الإعلام التركية أن المظلتين تعثرتا في التصادم على ارتفاع 65 قدمًا فقط فوق الأرض.

تم إرسال الشرطة المحلية والمسعفون إلى موقع التحطم وتم نقل الطيارين المظليين إلى مستشفى ولاية فتحية لتلقي العلاج.

وتوفي بايسال متأثراً بجروح متعددة ، بينما أصيب كل من آيتكين وأونسال ، حسبما ورد ، ولكن ليس بجروح تهدد الحياة.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن

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