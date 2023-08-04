الجمعة, أغسطس 4, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديو لا يصدق لنجاة سوري وطفلته من تحت عجلات شاحنة ضخمة
الهدهد

فيديو لا يصدق لنجاة سوري وطفلته من تحت عجلات شاحنة ضخمة

الواقعة تزامنت مع مصرع سوريين وإصابة آخرين في حادث مروري وقع في تركيا

كتب فهمي الورغمي
حادث مروري في تركيا
فيديو لا يصدق لنجاة سوري وطفلته من تحت عجلات شاحنة ضخمة
- Advertisement -

وطن- بثت وسائل إعلام مقطع فيديو، يوثّق لقطات مرعبة للحظة دهس سائق دراجة نارية وطفلته في سوريا، رغم أن شاحنة عملاقة دهستهما.

ووقع هذا الحادث، قرب مفرق قباسين بمدينة الباب السورية، حيث شوهد المواطن السوري وهو يصطحب طفلته على متن دراجة نارية في منطقة مزدحمة.

وأثار عبور سائق الدراجة النارية وطفلته، قطعت الطريق أمامهما شاحنة عملاقة، قبل أن تدهسهما شاحنة عملاقة.

وعلى الرغم من سقوط سائق الدراجة وطفلتها تحت الشاحنة، إلا أنه لم يُصابا بأي أذى، وخرجا من أسفل الشاحنة.

مصرع سوريين في حادث مروري بتركيا

في شأن سوري آخر، لقي ثلاثة مزارعين، بينهم سوريان، مصرعهم، وأُصيب 11 آخرون، معظمهم سوريون، إثر حادث مروري وقع أمس الخميس، في منطقة كاراجا بي بولاية بورصة التركية.

- Advertisement -

ووقع الحادث عندما انقلبت السيارة التي كانت تقل المزارعين إلى أماكن عملهم في الصباح الباكر، وتم نقل المصابين بواسطة فرق الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما لقي ثلاثة من المزارعين حتفهم في الحادث.

وكثيرا ما تشهد الطرق التركية، بشكل خاص في المناطق الريفية، حوادث مرورية كثيرة تؤدي إلى وقوع ضحايا.

في حين تحقق السلطات التركية حاليا في تفاصيل الحادث، ولا تزال الأسباب التي أدت إلى انقلاب السيارة غير معروفة حتى الآن.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو جنسي لأحد أذرع بشار الأسد.. ارتكب أفعالا مشينة مع فتاة طلب منها التعري

الهدهد

“سلسلة مشؤومة عن أتاتورك”.. مصير مسلسل ديزني الذي أغضب الأتراك

تقارير

التطبيع الخليجي مع بشار الأسد حبر على ورق.. لماذا أوقفت السعودية والإمارات استثماراتهما؟

الهدهد

فيديو مرعب.. السوري “أبو شنب” تفحم داخل سيارته الجديدة.. هل كتب الحسد نهايته؟

حياتنا

نسرين طافش تهز مؤخرتها بفستان التايجر.. هل تحاول إغراء أبو هشيمة؟ (فيديو)

الهدهد

عرض مسرحي تركي مسيء لنساء الخليج ويظهرهن كـ”عاهرات”يثير غضب الخليجيين والعرب (شاهد)

اقتصاد

لماذا أوقفت تركيا استخدام بطاقات الائتمان لأغراض السفر؟

الهدهد

الكشف عن جريمة مروعة لقوات الأسد في صور من هاتف جندي روسي (شاهد)

الهدهد

خارطة طريق جديدة.. ماذا أفرزت أول زيارة لوزير الصناعة المصري لتركيا منذ 10 سنوات؟

الهدهد

فضيحة “السورية للطيران”.. رحلة دبي وهروب الطيارين.. ما علاقة “إمبراطور المخدرات”؟

حياتنا

نسرين طافش بعد الطلاق تفقد السيطرة في حفلة صاخبة على أنغام “جنو ونطو” (فيديو)

حياتنا

نسرين طافش تعيش غرور ما بعد الطلاق.. إبراز أنوثة متعمد وسط حقل دوار الشمس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ضابط سعودي منشق يفجر صدمة: الملك سلمان أوصى بعزل ابنه محمد من ولاية العهد

فيديو جنسي لأحد أذرع بشار الأسد.. ارتكب أفعالا مشينة مع فتاة طلب منها التعري

باريس سان جيرمان قريب من التوقيع هذا الصيف مع بديل مبابي.. وهذا ما سيدفعه

“إيني” تنهي حالة القوة القاهرة لمواقع التنقيب عن الغاز في ليبيا.. ماذا يعني ذلك؟

فيديو مقتل الشاب المغربي.. دافع عن فتاة فدهسه المتحرش بوحشية

موعد مباراة الاتحاد والهلال والتشكيلة في البطولة العربية للأندية 2023

“سلسلة مشؤومة عن أتاتورك”.. مصير مسلسل ديزني الذي أغضب الأتراك

التطبيع الخليجي مع بشار الأسد حبر على ورق.. لماذا أوقفت السعودية والإمارات استثماراتهما؟

تعرف على المتأهلين إلى دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية ومواعيد المباريات

على طريقة ألعاب الفيديو.. عملية أمنية في شوارع الدوحة ومطاردة مثيرة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC