فيديو لا يصدق لنجاة سوري وطفلته من تحت عجلات شاحنة ضخمة

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وطن- بثت وسائل إعلام مقطع فيديو، يوثّق لقطات مرعبة للحظة دهس سائق دراجة نارية وطفلته في سوريا، رغم أن شاحنة عملاقة دهستهما.

ووقع هذا الحادث، قرب مفرق قباسين بمدينة الباب السورية، حيث شوهد المواطن السوري وهو يصطحب طفلته على متن دراجة نارية في منطقة مزدحمة.

وأثار عبور سائق الدراجة النارية وطفلته، قطعت الطريق أمامهما شاحنة عملاقة، قبل أن تدهسهما شاحنة عملاقة.

وعلى الرغم من سقوط سائق الدراجة وطفلتها تحت الشاحنة، إلا أنه لم يُصابا بأي أذى، وخرجا من أسفل الشاحنة.

مصادر محلية أفادت بنجاة سائق الدراجة وطفلته.. #فيديو يظهر لحظة دهس شاحنة دراجة نارية قرب مفرق قباسين بمدينة الباب pic.twitter.com/THxGJDwkjZ — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) August 3, 2023

مصرع سوريين في حادث مروري بتركيا

في شأن سوري آخر، لقي ثلاثة مزارعين، بينهم سوريان، مصرعهم، وأُصيب 11 آخرون، معظمهم سوريون، إثر حادث مروري وقع أمس الخميس، في منطقة كاراجا بي بولاية بورصة التركية.

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ووقع الحادث عندما انقلبت السيارة التي كانت تقل المزارعين إلى أماكن عملهم في الصباح الباكر، وتم نقل المصابين بواسطة فرق الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما لقي ثلاثة من المزارعين حتفهم في الحادث.

وكثيرا ما تشهد الطرق التركية، بشكل خاص في المناطق الريفية، حوادث مرورية كثيرة تؤدي إلى وقوع ضحايا.

في حين تحقق السلطات التركية حاليا في تفاصيل الحادث، ولا تزال الأسباب التي أدت إلى انقلاب السيارة غير معروفة حتى الآن.