الجمعة, أغسطس 4, 2023
الرئيسيةالهدهدظهور ذئب على شكل إنسان في اليمن.. حقيقة مقطع أرعب مواقع التواصل
الهدهد

ظهور ذئب على شكل إنسان في اليمن.. حقيقة مقطع أرعب مواقع التواصل

الذئب البشري في اليمن: كيف تم تفكيك الأسطورة والكشف عن الحقيقة وراء الفيديو الذي أثار الرعب على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب فهمي الورغمي
مستذئب في اليمن
حقيقة ظهور مستذئب في اليمن
- Advertisement -

وطن – تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية بشكل واسع مع مقطع فيديو يزعم ناشروه أنّه يظهر اصطياد ذئب بشري في اليمن.

غير أنّ هذا الادعاء غير صحيح في الواقع، وما يظهر في الفيديو ليس إلا مجسّماً من السيليكون صنعه مصمّم أميركي متخصّص بالمؤثرات البصريّة للأفلام.

ويتضمّن الفيديو، الذي شاركه من بين آخرين ناشط يمني يُدعى “وليد العماري”، مشاهد مصوّرة ليلاً يُسمع فيها حوارٌ بين عدد من الأشخاص وتُسمع طلقات ناريّة، ثمّ يظهر رأس ذئبٍ مضرّج بالدماء لكنّ جسمه أشبه بجسم الإنسان.

وفي غضون ساعات من نشره على موقع فيسبوك، حصد الفيديو مئات آلاف المشاهدات من صفحات عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في التعليق المرافق له “يا لطيف…ظهور المستذئبين في اليمن! المستذئب (حيوان برأس ذئب وجسم انسان)! قتلوه الشباب في قريه الحضن في ضواحي مدينه لودر محافظه أبين.. كنا نظن أنهم مجرد مخلوقات سينمائية!”.

- Advertisement -

هل فيديو المستذئبين في اليمن حقيقي؟

الإجابة بكلّ بساطة لا. حيث أرشد البحث العكسي عن مصدر الفيديو أنه سبق لصفحات أن نشرت ادعاءات مماثلة بشأنه.

وأوضحت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس في تقرير سابق لها، بتاريخ 28 يونيو 2021، أنّ ما يظهر في الفيديو هو مجسّم صنعه فنّان أميركي متخصّص بالمؤثرات البصريّة والمجسّمات للأفلام.

وسبق أن نشر المصمّم الذي يدعى “روب كوباسكي” على حسابه في موقع انستغرام مراحل صناعة هذا “الوحش”، كما نشر مقاطع فيديو تظهر تفاصيله.

مستذئب
مجسّم صنعه فنّان أميركي متخصّص بالمؤثرات البصريّة والمجسّمات للأفلام
مجسم صنعه فنان أمريكي
مجسم صنعه فنان أمريكي
مجسم لمستذئب
مجسم لمستذئب

يُشار أن هذه ليست المرّة الأولى التي ينتشر فيها هذا المقطع بادّعاءات مضلّلة مشابهة في دول عدّة حول العالم. الأمر الذي اضطرّ المصمّم الأمريكي لنشر توضيحٍ على حسابه يقول فيه إنّه هو من صوّر الفيديو خلال تجربة للمجسّم المصنوع من السيليكون، وقد اُخذ المشهد من حسابه واستخدم للتضليل.

وعلى غرار التوضح أعلاه، يمكن مشاهدة الفيديو الأصلي وأعمال مشابهة لمجسّمات مخيفة صنعها كوباسكي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدروكالة فرانس برس + انستغرام + يوتيوب + فيسبوك - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو جريمة قتل فاطمة محمد عمر يهز اليمن.. خنجر مغروز في عينها ومفاجأة بشأن الجاني

حياتنا

أصالة نصري تتناول القات وتخزن في خدها الأيسر.. صورة أشعلت مواقع التواصل (شاهد)

الهدهد

جراء خلل أم بنيران الحوثي؟.. طائرة سعودية مقاتلة تسقط ووفاة طاقمها

فيديو

الموت يباغت معلم يمني أثناء تناوله وجبة الإفطار في أحد المطاعم (شاهد)

الهدهد

جنون ميليشيا الإمارات.. “متوفاة” تزور ابنها المعتقل في سجون المجلس الانتقالي باليمن

الهدهد

غارق في دمائه.. لحظة انتشال جثمان مسؤول الغذاء العالمي بعد اغتياله باليمن

الهدهد

فيديو لحادث مروري عنيف فجع اليمنيين ودماء متناثرة بغزارة

الهدهد

يمنية تخون صديقة عمرها في ليلة زفافها.. والسر انكشف بعد 20 سنة (فيديو)

الهدهد

لقطات عصيبة لمحاولة إنقاذ ضحايا قصف مناطق سكنية جنوبي اليمن

حياتنا

في الصورة ذئب مختبئ.. لديك عيون صقر إذا اكتشفته في 8 ثوان

الهدهد

خلفان يدعو لانفصال اليمن وتقسيمه لدويلات: “الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار”

الهدهد

اليمن.. فيديو مؤلم يوثق لحظة دهس شرطي مرور في عدن

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بدعوى تعاطفه مع الإخوان.. السعودية تُنكّل بـ طبيب مصري طالب مؤسسة حكومية بحقوقه

الأمير الحسين يمازح شقيقته الأميرة سلمى بطريقة مثيرة أثناء حفل تخرجها.. (شاهد)

Join the ipswich swingers community

تدهور صحة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووفد استخباري يطير لألمانيا لبحث الأمر!

الرسالة السرية من الملك محمد السادس التي غيرت موقف سانشيز من الصحراء

Ready to generally meet single pregnant moms?

فضيحة الفنان المصري أحمد سلامة.. مارس الجنس “أونلاين” مع فتاة بعمر بناته! (شاهد)

عُمانية تتعرّض للاغتصاب من أحد أقاربها.. وتفاصيل صادمة كشفتها بنفسها

السفير الأمريكي يهنيء لبؤات الأطلس بطريقة مثيرة وغريبة (شاهد)

بعد التحذير من البامية المجمدة.. فيديو لفلاحة مصرية يثير رعب السعوديين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC