شاهد كيف اعتدت متحولة جنسية على طبيبة في تركيا.. وأول تحرّك ضدّها

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وطن – أظهر مقطع فيديو متداول لحظة اعتداء متحولة جنسية، بعد وفاة قطتها، على طبيبة بيطرية بطريقة وحشية في تركيا ما أثار موجة غضب واسعة في البلاد.

وجدّت تفاصيل الاعتداء في العيادة البيطرية المملوكة لـ “سيرين إيروغلو” في منطقة تشانكايا في العاصمة التركية، أنقرة، حيث قدٍمت امرأة متحولة تدعى “إيه كيه” بقطتها “فيكتوريا” التي ولدت قبل الأوان لتتلقى العلاج بسبب العدوى، حسب ما ذكرت صحيفة “صباح” التركية.

تُوفيت القطة بعد 4 أيام من العلاج، فداهمت مالكتها المكان مع أصدقائها الأربعة وهاجمت سيرين إيروغلو، حيث صفعتها وشدت شعرها وضربتها على رأسها.

وتم توثيق الحادث بواسطة الكاميرا الأمنية، حيث يظهر الفيديو المعتدية وهي تهاجم الطبيبة قائلة: “سأخنقك، انتظري ماذا سأفعل بك أيضا. هذا كل شيء، ها هي العيادة”، وتم احتجازها في مركز الشرطة بعد التحقيق.

#VeterinerHekimeŞiddeteSon

Görevi başında şiddete uğrayan meslektaşımız Veteriner Hekim Ceren Eroğlu’nun yanında olduğumuzu bildirir;

yaşatmayı ve şifa vermeyi ilke edinmiş bir meslek grubu olarak sesimiz duyulmadığı takdirde

tüm Anayasal haklarımızı kullanacağız. pic.twitter.com/fpx5i4LfuE — Yozgat Veteriner Hekimler Odası (@YozgatVHO) August 3, 2023

البيطريون في أنقرة يُعلنون الإضراب

تفاعلا مع ماتعرّضت له زميلتهم، نشرت الغرفة البيطرية لمنطقة أنقرة (AVHO) إعلانا على حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه: “زملاءنا الأعزاء، بسبب الهجوم الشنيع على زميل في تشانكايا، لا نقبل المرضى في عياداتنا في جميع أنحاء تركيا يوم الأحد 6 أغسطس. من المهم أن يمتثل جميع زملائنا للإجراء. لقد تعرضنا للهجوم لأننا لسنا مدرجين في قانون العنف الصحي”.

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وعلى صعيد متّصل، قال رئيس الغرفة البيطرية في منطقة أنقرة أحمد بيدين: “لا نهاية للهجمات على زملائنا الذين يعملون في مجال صحة الحيوان والصحة العامة وصحة البيئة، والذين يعملون بتفان على مدار 24 ساعة في اليوم”.

Ankara’da meskektaşımız Ceren EROĞLU’nun maruz kaldığı menfur saldırıyı kınıyor ve tüm siyasilerden bir an önce Veteriner Hekimlerin sağlıkta şiddet yasasıyana dahil edilmesini talep ediyoruz. #VeterinerHekimeŞiddeteSon pic.twitter.com/Bw5f8FoLcZ — Volkan TOKER (@vlkntkr) August 3, 2023

وتابع “نريد أن يكون الأطباء البيطريون مشمولين بقانون العنف في الصحة. لأن هذه الحوادث زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ونعلن لجميع السلطات أنه ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة لذلك”.