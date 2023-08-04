رد فعل مثير من الملكة رانيا على سيدة طلبت تقبيلها في ظل إجراءات حظر كورونا (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لم يتم تداوله من قبل، يكشف عن تواضع وخفة دم الملكة رانيا العبدالله.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن“، فقد ظهرت الملكة رانيا العبدالله وهي تلتقط صورة مع مجموعة من النساء خلال حضورها ومشاركتها في إحدى الفعاليات النسائية.

وبحسب ما ظهر، فقد خالفت الملكة رانيا العبدالله تعليمات الحظر حول فيروس كورونا، وقامت بتقبيل إحدى السيدات دون التقيد بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الصحة الأردنية.

ووفقا للفيديو، فإنه بينما كانت تستعد الملكة رانيا العبدالله لالتقاط صورة من مجموعة من السيدات، خاطبتها السيدة التي بجانبها بعد السلام عليها طالبة تقبيلها، لتقوم الملكة رانيا بردة كشفت عن عفويتها وخفة دمها وروحها المرحة.

وعلى الفور قامت الملكة رانيا بتقبيل السيدة بعد الالتفات يمينا ويسارا خشية من أن يشاهدها أحد بطريقة مضحكة مع مخاطبتها بالقول:”ما بيسمحولنا بالكورنا بس يالله”.

كما التفتت الملكة رانيا العبدالله لأحد الحضور -ربما كان مسؤولا صحيا-، لتخاطبه بالقول: “خلص مشيها”.

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رفع قيود كورونا في الأردن

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت رفع معظم القيود المفروضة للحد من جائحة كوفيد-19 بعد نحو عامين من فرضها في مارس/آذار 2022.

وجاء رفع القيود في أعقاب تراجع الإصابات بكوفيد-19 في البلاد التي شهدت تفشيا للمتحور أوميكرون في وقت سابق من نفس العام.

ضحايا فيروس كورونا في الأردن

يشار إلى أن الأردن كان قد سجل نحو مليونا و692 ألف إصابة، فيما قدر عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 14031، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.