جورج وسوف في جرش.. ستارة سوداء كبيرة لإخفائه تثير القلق (فيديو)

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وطن– أثار المطرب السوري جورج وسوف، قلق جمهوره خلال فقرته في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37.

حيث تم وضع ستارة سوداء كبيرة قبل بداية حفلة جورج وسوف، بهدف إخفاء لحظة دخوله.

وبعد فترة وجيزة، تم إزاحة الستارة ليظهر سلطان الطرب جالساً في حالة استعداد للغناء والترحيب بالحضور.

مسؤول يكشف الحقيقة

وفسر أحد المسؤولين عن مهرجان جرش، هذا التصرف المثير للقلق.

وقال المسؤول في تصريح لقناة “العربية“، إن الفنان السوري لا يرغب أن يراه الجمهور بهذا الوضع الصحي خلال سيره ووصوله إلى الميكروفون.

وتابع: “كان شرط الوسوف من اللجنة التنظيمية أن تكون هناك ستارة كبيرة تغطي لحظة دخوله.. على أن يتم إزاحتها بعد استقراره على الكرسي المخصص له”.

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وأمتع سلطان الطرب جمهور جرش بمجموعة من أغانيه، وهو جالس على الكرسي أغلب الوقت.