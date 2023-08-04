الجمعة, أغسطس 4, 2023
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تدهور صحة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووفد استخباري يطير لألمانيا لبحث الأمر!

تدهور صحة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون: ما هي الأسباب المحتملة والتأثيرات المستقبلية على السياسة الجزائرية

كتب سالم حنفي
عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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وطن – كشف موقع “مغرب إنتليجنس” الناطق بالفرنسية عن تدهور حاد طرأ على صحة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عقب عودته من جولته الخارجية الأخيرة التي شملت روسيا وقطر والصين وتركيا.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قوله إن الرئيس عبد المجيد تبون، يشعر بإرهاق مزمن ، وقد تركت رحلاته الطويلة الأخيرة إلى الخارج ، خاصة إلى روسيا والصين ، آثارًا على عملية التمثيل الغذائي التي لا تزال حساسة بسبب آثار فترة شفائه الطويلة من عدوى كوفيد19 التي تعرض لها.

وقال المصادر أن الرئيس الجزائري ، سيضطر إلى بدء سلسلة جديدة من الفحوصات الطبية مع مؤسسات ألمانية متخصصة من أجل تعميق فحصه الطبي وبدء فحص طبي جديد معمق تحسبا للمواعيد السياسية الاستراتيجية المقبلة التي ينتظرها رأس الدولة الجزائرية ، ولا سيما الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ولفت الموقع إلى انه بداية من يوم 8 أغسطس/آب الجاري سيتعين على المخابرات الجزائرية والألمانية عقد اجتماع سري للغاية في برلين لمناقشة موضوع غير مسبوق يتعلق صحة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وفد سري برئاسة مهنا جبار

وأوضحت مصادر أمنية جزائرية أن اللواء مهنا جبار ، رئيس المخابرات الجزائرية الخارجية ، وتحديداً مديرية التوثيق والأمن الخارجي (DDSE) ، سيرأس سراً وفداً من مساعديه للقاء نظرائه في أجهزة المخابرات الألمانية الأجنبي، BND ، في برلين.

وبحسب المصادر، فإن النقاشات ستدور بشكل أساسي حول الملف الطبي لعبد المجيد تبون الذي تم نقله إلى المستشفى في ألمانيا ، أولاً في كولونيا ثم في برلين ، بين أكتوبر 2020 ونهاية فبراير 2021 ، بعد تعرضه لإصابة حادة بفيروس كورونا.

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عملية جراحية في قدم “تبون”

وأشار الموقع إلى انه في فبراير/شباط 2021 ، خضع عبد المجيد تبون لعملية جراحية في قدمه من قبل أطباء ألمان من أجل العلاج العاجل للآثار الجانبية لإصابته بأخطر أعراض فيروس كورونا.

ووفقا للموقع، فإن قدرة عبدالمجيد تبون على قيادة البلاد لمدة 5 سنوات أخرى اعتبارًا من 2024 ليست بأي حال من الأحوال أمرًا مفروغًا منه ، وقد أدرك العديد من القادة الجزائريين هذا الواقع المرير.

وقال أنه يحتاج إلى خبرة طبية عالية المستوى في هذا السياق، والأطباء الألمان الذين أنقذوا حياته عام 2021 مدعوون مرة أخرى من قبل النظام الجزائري.

تراجع في مستوى العلاقة بين الجزائر وألمانيا

ونوه الموقع أنه على الرغم من ذلك ، لم تعد العلاقات بين الجزائر وبرلين في حالة جيدة منذ زيارة تبون لروسيا على وجه الخصوص حيث أعلن دعمه لمعسكر فلاديمير بوتين ضد الدول الغربية ، بما في ذلك ألمانيا، وأنه في نفس الوقت يرغب في أغسطس أو سبتمبر 2023 ، في التوقف في ألمانيا لمتابعة فحوصاته في مؤسسات متطورة للغاية في برلين.

وللقيام بذلك ، يجب على السلطات الألمانية إعطاء الضوء الأخضر ولكن أيضًا تضمن السرية المفرطة لإقاماته الطبية المستقبلية. وهذا ليس بالأمر السهل لأن السلطات الألمانية تنظر الآن إلى الجزائر على أنها حليف خطير لبوتين ، خاصة بعد التصريحات الجنونية لعبد المجيد تبون الذي وصف الديكتاتور الروسي بأنه “صديق للإنسانية جمعاء” في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي في يونيو/حزيران الماضي.

ورأي الموقع أنه بسبب كل ما سبق، تم تكليف اللواء مهنا جبار بالمهمة الدقيقة المتمثلة في استعادة علاقات الثقة مع الألمان وإقناعهم بتقديم أرقى ترحيب طبي للرئيس الجزائري وكذلك الحفاظ على السرية الطبية بأي ثمن.

ووفقا للمصادر، فإنه إذا تم استيفاء هذه الشروط ، سيتعين على عبد المجيد تبون العودة إلى ألمانيا قريبًا، وإلا فإن الرئيس الجزائري يخاطر بإجباره على البحث عن بدائل أخرى مثل إمكانية العلاج من قبل الأطباء الروس.

المصدرمغرب إنتليجنس - ترجمة وتحرير وطن

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