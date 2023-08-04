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بعد 9 سنوات.. محمد بن زايد يقلد محمد السادس وهذا ما فعله في مدينة العلمين المصرية ! (شاهد)

محمد بن زايد يتجول في مدينة العلمين: تقليد للملك المغربي محمد السادس أم محاولة لدعم السياحة في مصر؟

كتب سالم حنفي
بعد 9 سنوات.. محمد بن زايد يقلد محمد السادس وهذا ما فعله في مدينة العلمين المصرية
محمد السادس ومحمد بن زايد
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وطن- في محاولة على ما يبدو لدعم قطاع السياحة في مصر في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، ظهر رئيس الإمارات محمد بن زايد وهو يقضي أجازته في مدينة العلمين المصرية.

وعلى غير العادة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، زعموا من خلاله بأنه كان يتجول بين الناس بمدينة العلمين.

وظهر محمد بن زايد مرتديا الزي الإماراتي التقليدي، حيث قام بالتقاط صورة مع احد الرجال وأخرى مع طفلين كويتين طلبا التقاط صورة معه.

وبالتمعن في الفيديو، يتضح بأن الفيديو تم تصويره داخل أحد المنتجعات الفندقية، حيث يقيم ربما وليس كما تم الترويج له بأنه في الشارع.

حضور أمني كثيف وواضح

وعلى الرغم من محاولة الحسابات المقربة من الإمارات الترويج بأنه محمد بن زايد ظهر وهو يتجول في العلمين بدون حراسة، إلى أن التركيز في الفيديو يظهر الكثير من رجال الأمن الظاهرين والسريين الذين يؤمنونه خوفا من أي طارئ.

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وربما حاول محمد بن زايد من خلال ظهوره غير المسبوق في مدينة العلمين وتوقفه لالتقاط الصور مع السائحين العرب، محاولة لتقليد الملك المغربي محمد السادس بما فعله في تونس عام 2014.

محمد السادس يتجول في شوارع تونس

يشار إلى انه في أعقاب زيارته لتونس في يونيو/حزيران 2014 بدعوة من الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، قام العاهل المغربي بتمديد زيارته للتجول في شوارع تونس تشجيعا للسياحة.

وتم تداول مجموعة من الفيديوهات والصور للملك المغربي محمد السادس حينها وهو يلتقي المارة في الشوارع ويلتقط الصور معهم، وهي بادرة لاقت أثرا طيبا لدى غالبية الشعب التونسي.

المصدريوتيوب ,تويتر، وطن

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