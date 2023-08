باريس سان جيرمان قريب من التوقيع هذا الصيف مع بديل مبابي.. وهذا ما سيدفعه

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من التعاقد في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، مع بديل نجمه كيليان مبابي المتوقع رحيله عن صفوف النادي الباريسي.

وقالت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن باريس سان جيرمان قد أنهى التوقيع مع النجم البرتغالي غونسالو راموس لاعب نادي بنفيكا البرتغالي. بعد التوصل إلى اتفاق حول المبلغ مع الأخير للحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف.

وأكد الصحفي الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” باريس سان جيرمان يقترب من صفقة التعاقد. مع البرتغالي غوسالو راموس، الاتفاق قريب جداً. التفاصيل النهائية للصفقة قيد الفرز، ويمكن أن تكتمل هذا الأسبوع”.

Paris Saint-Germain are closing in on Gonçalo Ramos deal! Agreement very close, final details being sorted — it could completed this week 🚨🔴🔵

€80m package fee to Benfica, add-ons included.

Ramos agreed contract until June 2028.

Here we go expected very soon. pic.twitter.com/3Ubtafy9Tc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023