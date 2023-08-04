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رياضة

باريس سان جيرمان قريب من التوقيع هذا الصيف مع بديل مبابي.. وهذا ما سيدفعه

باريس يقترب من التوقيع مع البرتغالي راموس كبديل عن رحيل مبابي هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
باريس سان جيرمان والتوقيع مع بديل مبابي
باريس سان جيرمان والتوقيع مع بديل مبابي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من التعاقد في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، مع بديل نجمه كيليان مبابي المتوقع رحيله عن صفوف النادي الباريسي.

وقالت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن باريس سان جيرمان قد أنهى التوقيع مع النجم البرتغالي غونسالو راموس  لاعب نادي بنفيكا البرتغالي. بعد التوصل إلى اتفاق حول المبلغ مع الأخير للحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف.

باريس سان جيرمان يوقع مع بديل مبابي

وأكد الصحفي الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” باريس سان جيرمان يقترب من صفقة التعاقد. مع البرتغالي غوسالو راموس، الاتفاق قريب جداً. التفاصيل النهائية للصفقة قيد الفرز، ويمكن أن تكتمل هذا الأسبوع”.

كما وأضاف الإيطالي رومانو، ” 80 مليون يورو ثمن الصفقة لنادي بنفيكا، ويشمل ذلك المكافآت. اللاعب راموس على عقد حتى يونيو 2028.. كما وها نحن نتوقع ذلك قريباً”.

البرتغالي غوسالو راموس

ولفت البرتغالي راموس الموسم المميز خلال مشواره مع نادي بنفيكا الموسم المنصرم، حيث لعب مع الفريق 47 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، سجل منها خلالها 27 مباراة. كما وصنع 12 هدفاً لزملائه.

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وأحرز الهاتريك الشهير كبديل عن مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو في مونديال كأس العالم 2022 قطر، داخل شباك مرمى سويسرا مع منتخب البرتغال (الملاحون).

غوسالو راموس
غوسالو راموس

كما ويقترب نادي باريس سان جيرمان كذلك من إتمام صفقة التعاقد بشكل نهائي. مع الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب الجناح، الذي قرر الرحيل عن صفوف نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن إدارة النادي الباريسي، ستدفع الشرط الجزائي لنادي برشلونة لفسخ تعاقدها مع اللاعب ديمبيلي، والبالغ 50 مليون يورو. تمهيداً للتعاقد معه في سوق انتقالات الميركاتو هذا الصيف.

البرتغالي راموس
البرتغالي راموس
المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر + صحيفة آس الإسبانية

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