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الملكة رانيا نشرتها.. سر الشخص المجهول على الـ “تي شيرت” في صور الأمير هاشم (شاهد)

سبق وأن ظهر كلا من ولي العهد الامير الحسين وشقيقته الأميرة إيمان وهما يرتديان نفس الـ "تي شيرت"

كتب شيراز ماضي
الملكة رانيا نشرتها.. سر الشخص المجهول على الـ
تي شيرت الأمير هاشم
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وطن- نشرت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قبل أيام قليلة، صورا لنجلها المحبب الأمير هاشم وثقت استعداداته لممارسة رياضة ركوب الدراجات النارية.

الصور التي نشرتها الملكة رانيا لنجلها الأصغر الامير هاشم أثارت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما ظهوره مرتديا “تي شيرت” أسود تخلخله صورة مطبوعة على الصدر باللون الابيض وظل أسود لرجل، الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة حول هويته.

الأمير هاشم مرتديا "تي شيرت" أسود تخلخله صورة مطبوعة على الصدر باللون الابيض وظل أسود لرجل
الأمير هاشم مرتديا “تي شيرت” أسود تخلخله صورة مطبوعة على الصدر باللون الابيض وظل أسود لرجل

واتضح أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الـ”تي شيرت” بصورته الغامضة، حيث سبق وأن ظهر به في وقت سابق ولي العهد الأمير الحسين، وكذلك الأميرة إيمان.

الملكة رانيا ترتدي تي شيرت مشابه

كما ظهرت الملكة رانيا في إحدى المناسبات وهي ترتدي “تي شيرت” مشابه، إلا انه حمل صورة مختلفة ضمت الملك عبدالله ونجلها ولي العهد الأمير الحسين.

الملكة رانيا في إحدى المناسبات وهي ترتدي "تي شيرت لظل رجل أسود
الملكة رانيا في إحدى المناسبات وهي ترتدي “تي شيرت لظل رجل أسود

صاحب صورة الظل

ووفقا لما تم كشفه فإن الصورة الظل تعود لوالدهم الملك عبدالله الثاني، أثناء أحد تمرينات الإنزال المظلي من الطائرة.

وبالبحث اتضح أن الصورة تم أخذها من مقطع فيديو نشره الديوان الملكي الهاشمي في يونيو/حزيران 2014 يظهر مشاركة الملك في تمرين عسكري في العمليات الخاصة كمقفز للمظليين.

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المصدريوتيوب ,انستجرام ، وطن

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