السفير الأمريكي يهنيء لبؤات الأطلس بطريقة مثيرة وغريبة (شاهد)

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وطن – وجه السفير الأمريكي في المغرب، بونيت تالوار، التهنئة للبؤات المغرب بسبب تؤهلهن للدور الـ16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم النسائية بطريقة مثيرة وغريبة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر“، قام السفير بونيت تالوار بنشر فيديو صنعه بنفسه ليقدم من خلاله التهنئة لمنتخب المغرب النسائي على طريقته الخاصة.

وظهر السفير الأمريكي في الفيديو وهو يجلس أمام شاشة الكمبيوتر ويقوم بكتابة تغريدة قال فيها: “مبروك لبؤات الأطلس.. استمرن في صناعة التاريخ”.

وبحسب الفيديو، فمجرد أن داس على زرار التغريد حتى ظهر بجانبه أسد يمثل المنتخب المغربي.

وخاطب “تالوار” الأسد آملا ان يلتقي المنتخب المغرب مع المنتخب الأمريكي في النهائي، ليرد عليه الأسد أن شاء الله.

Mabrouk Atlas Lionesses! 🇲🇦 🦁 ⚽️ Keep making history. 🇲🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/AdDIuidY2Y — Ambassador Puneet Talwar (@USAmbMorocco) August 3, 2023

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تأهل لبؤات الاطلس للدور الـ16

وكان من المتوقع أن يخرج المغرب في وقت مبكر من نهائيات كأس العالم للسيدات وأن يكون راضيا عن الأرقام ، لكن في بطولة المفاجآت ، انتقل المنتخب المصنف 72 إلى دور الـ16.

وتأهل المنتخب المغربي للسيدات في بطولة كأس العالم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، عقب فوزه الخميس على نظيره الكولومبي بهدف دون رد، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وجاء فوز منتخب المغرب بفضل هدف أنيسة لحماري في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، بعد متابعة لركلة جزاء مرتدة.

وكان المغرب يأمل للانضمام إلى فرق أمريكا الجنوبية في الأدوار الإقصائية ، بأمل ألا يتغلب المنتخب الألماني على كوريا الجنوبية المصنفة 17 في بريسبان.

الصلاة من أجل التأهل

وقالت لاعبة الوسط أنيسة لحماري لرويترز، التي سجلت هدف الفوز من مسافة قريبة في مرمى كولومبيا قبل نهاية الشوط الأول بقليل: “في نهاية المباراة ، اجتمعنا جميعًا مع الجهاز الفني في وسط الملعب ، وكان لدينا الهاتف وبدأنا في الصلاة”.

وأضافت: “كنا نصلي ، في انتظار خروج النتيجة من مباراة ألمانيا وكوريا. كانت التعادل (1-1) وبعد ذلك كان انفجارًا كاملاً في الفرح.”

تأهل المنتخب الأمريكي للدور الـ16

يشار إلى أن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية كان قد تأهل للدور الت16 رغم التعادل سلبيا مع منتخب البرتغال (0-0)، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء بملعب ادين بارك باوكلند نيوزيلندا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة بدور المجموعات من المنافسة.