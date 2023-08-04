الجمعة, أغسطس 4, 2023
الرئيسيةاقتصاد"إيني" تنهي حالة القوة القاهرة لمواقع التنقيب عن الغاز في ليبيا.. ماذا...
اقتصاد

“إيني” تنهي حالة القوة القاهرة لمواقع التنقيب عن الغاز في ليبيا.. ماذا يعني ذلك؟

الشركة الإيطالية قالت إنها أكملت تقييم المخاطر الأمنية في المجالات التي أسفرت عن نتائج إيجابية

كتب خالد السعدي
مواقع التنقيب عن الغاز في ليبيا
- Advertisement -

وطن- أعلنت شركة الطاقة الإيطالية “إيني”، أنها ألغت حالة القوة القاهرة في ثلاثة مواقع للتنقيب عن الغاز في ليبيا، وذلك بعد تسع سنوات من عدم العمل في المناطق بسبب مخاوف أمنية.

وقال بيان للشركة، إنها اتفقت مع نظيرتها الليبية “المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة” على سحب شرط القوة القاهرة على مناطق التنقيب A و B (البرية) و C (البحرية) ، حيث هي المشغل بحصة 42.5٪ إلى جانب BP بنسبة 42.5٪ والمؤسسة الليبية للاستثمار بنسبة 15٪.

وقع الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية متعددة الجنسيات (ENI) كلاوديو ديسكالزي (أمام اليسار) ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فرحات بنقدارة (الثاني إلى اليمين) على اتفاقية ثنائية خلال حفل حضره رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني (الثاني من اليسار) ومقره طرابلس الليبي. رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة (وسط) في العاصمة الليبية ، في 28 يناير 2023. - محمود تركيا / وكالة الصحافة الفرنسية عبر غيتي إيماجز
وقع الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية متعددة الجنسيات (ENI) كلاوديو ديسكالزي (أمام اليسار) ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فرحات بنقدارة (الثاني إلى اليمين) على اتفاقية ثنائية خلال حفل حضره رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني (الثاني من اليسار) ومقره طرابلس الليبي. رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة (وسط) في العاصمة الليبية ، في 28 يناير 2023. – محمود تركيا / وكالة الصحافة الفرنسية عبر غيتي إيماجز
وقع الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية متعددة الجنسيات (ENI) كلاوديو ديسكالزي (أمام اليسار) ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فرحات بنقدارة (الثاني إلى اليمين) على اتفاقية ثنائية خلال حفل حضره رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني (الثاني من اليسار) ومقره طرابلس الليبي. رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة (وسط) في العاصمة الليبية ، في 28 يناير 2023. – محمود تركيا / وكالة الصحافة الفرنسية عبر غيتي إيماجز

وأضافت الشركة الإيطالية أنها أكملت تقييم المخاطر الأمنية في المجالات التي “أسفرت عن نتائج إيجابية”.

ماذا تعني الخطوة؟

وبعد هذه الخطوة، يمكن للشركات المشاركة الآن استئناف الأنشطة المتعاقد عليها في أحواض الاستكشاف، والتي يقع بعضها بالقرب من مرافق الغاز في الوفاء ، على بعد حوالي 540 كيلومترًا (336 ميلًا) جنوب غرب العاصمة طرابلس، وفق تقرير لموقع المونيتور.

و”إيني” هي أكبر منتج للغاز ومورد للسوق المحلي في ليبيا بحصة 80٪ من الإنتاج الوطني، وتصل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم العام الماضي.

وسارعت الشركة إلى الاستفادة من موارد الغاز والنفط الغنية في دولة شمال إفريقيا ، والتي تعمل في ليبيا منذ عام 1959.

- Advertisement -

وتدار أنشطة الإنتاج الخاصة بشركة إيني من خلال شركة Mellitah Oil and Gas BV (تمتلك إيني 50٪ وتمتلك المؤسسة الوطنية للنفط 50٪) . وبلغ إنتاج الأسهم 165000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا في عام 2022.

ومع ذلك، تسببت الحرب وعدم الاستقرار في ليبيا في السنوات الأخيرة، في انخفاض إنتاج الغاز والنفط الوطني.

وفي بداية يوليو ، حذر المشير خليفة حفتر، رجل ليبيا القوي في الشرق ، من العمل العسكري ما لم يتم تقسيم عائدات النفط بشكل عادل خلال الشهرين المقبلين.

ويزعم المشرعون المؤيدون لحفتر أن البنك المركزي يوزع معظم عائدات النفط على الحكومة المنافسة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس ، على الرغم من إنتاج معظم النفط في الحقول في شرق ليبيا.

وكذلك في ليبيا ، تمتلك إيني أيضًا حضورًا كبيرًا في الجزائر ومصر، حيث ينُظر إلى مناطق شمال إفريقيا من قِبل الدول الأوروبية كمصدر بديل للنفط والغاز بعد حظر الواردات من روسيا بسبب العقوبات الدولية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

المصدرالمونيتور، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

أزمة المهاجرين على الحدود بين تونس وليبيا: لحظات مروعة وإنقاذ في اللحظة الأخيرة (فيديو مأساوي)

الهدهد

هانيبال القذافي دخل مرحلة الخطر.. يحتاج لعناية مركزة وقلبه قد يخونه بأي وقت

الهدهد

تحقيق صادم يفضح علاقة خليفة حفتر وابنه بمأساة غرق مركب المهاجرين في اليونان

الهدهد

عُثر عليهم بالصدفة.. مشاهد مروعة لمهاجرين ألقت بهم تونس في الصحراء

تقارير

صادم.. مصر تتفوق على أفغانستان وسوريا في معدلات الهجرة إلى أوروبا بنسبة تزيد عن 338%

الهدهد

الصورة الأكثر بشاعة في 2023.. هذا ما فعلته سلطات تونس بالمهاجرين دون رحمة

الهدهد

مواطن ليبي يقاضي حفتر ومؤسس فاغنر أمام محكمة أمريكية بسبب جريمة دامية

حياتنا

الأسد وفيديو لا يصدق من ليبيا.. هل يعقل هذا المشهد؟

الهدهد

صندوق الاستثمار السعودي.. خسائر مهولة لذراع ابن سلمان تقوض أحلامه

تقارير

القصة الكاملة لحقل الدرة الكويتي: من الأطماع الفارسية الى الفجور السعودي

فيديو

فيديو يأسر القلوب لطفلة روسية تقرأ القرآن.. تحب هذه الدولة العربية

الهدهد

“هيكل عظمي”.. هانيبال القذافي في حال يرثى لها بأحدث ظهور (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو جنسي لأحد أذرع بشار الأسد.. ارتكب أفعالا مشينة مع فتاة طلب منها التعري

باريس سان جيرمان قريب من التوقيع هذا الصيف مع بديل مبابي.. وهذا ما سيدفعه

فيديو مقتل الشاب المغربي.. دافع عن فتاة فدهسه المتحرش بوحشية

موعد مباراة الاتحاد والهلال والتشكيلة في البطولة العربية للأندية 2023

“سلسلة مشؤومة عن أتاتورك”.. مصير مسلسل ديزني الذي أغضب الأتراك

التطبيع الخليجي مع بشار الأسد حبر على ورق.. لماذا أوقفت السعودية والإمارات استثماراتهما؟

تعرف على المتأهلين إلى دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية ومواعيد المباريات

على طريقة ألعاب الفيديو.. عملية أمنية في شوارع الدوحة ومطاردة مثيرة

بعمر الـ 45.. الشيخة بدور القاسمي تستعرض أنوثتها ومجوهراتها (شاهد)

“بالبرنيطة”.. إطلالة عفوية للسلطان هيثم بن طارق وأناقته تلفت الأنظار

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC