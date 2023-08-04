“إيني” تنهي حالة القوة القاهرة لمواقع التنقيب عن الغاز في ليبيا.. ماذا يعني ذلك؟

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وطن- أعلنت شركة الطاقة الإيطالية “إيني”، أنها ألغت حالة القوة القاهرة في ثلاثة مواقع للتنقيب عن الغاز في ليبيا، وذلك بعد تسع سنوات من عدم العمل في المناطق بسبب مخاوف أمنية.

وقال بيان للشركة، إنها اتفقت مع نظيرتها الليبية “المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة” على سحب شرط القوة القاهرة على مناطق التنقيب A و B (البرية) و C (البحرية) ، حيث هي المشغل بحصة 42.5٪ إلى جانب BP بنسبة 42.5٪ والمؤسسة الليبية للاستثمار بنسبة 15٪.

وأضافت الشركة الإيطالية أنها أكملت تقييم المخاطر الأمنية في المجالات التي “أسفرت عن نتائج إيجابية”.

ماذا تعني الخطوة؟

وبعد هذه الخطوة، يمكن للشركات المشاركة الآن استئناف الأنشطة المتعاقد عليها في أحواض الاستكشاف، والتي يقع بعضها بالقرب من مرافق الغاز في الوفاء ، على بعد حوالي 540 كيلومترًا (336 ميلًا) جنوب غرب العاصمة طرابلس، وفق تقرير لموقع المونيتور.

و”إيني” هي أكبر منتج للغاز ومورد للسوق المحلي في ليبيا بحصة 80٪ من الإنتاج الوطني، وتصل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم العام الماضي.

وسارعت الشركة إلى الاستفادة من موارد الغاز والنفط الغنية في دولة شمال إفريقيا ، والتي تعمل في ليبيا منذ عام 1959.

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وتدار أنشطة الإنتاج الخاصة بشركة إيني من خلال شركة Mellitah Oil and Gas BV (تمتلك إيني 50٪ وتمتلك المؤسسة الوطنية للنفط 50٪) . وبلغ إنتاج الأسهم 165000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا في عام 2022.

ومع ذلك، تسببت الحرب وعدم الاستقرار في ليبيا في السنوات الأخيرة، في انخفاض إنتاج الغاز والنفط الوطني.

وفي بداية يوليو ، حذر المشير خليفة حفتر، رجل ليبيا القوي في الشرق ، من العمل العسكري ما لم يتم تقسيم عائدات النفط بشكل عادل خلال الشهرين المقبلين.

ويزعم المشرعون المؤيدون لحفتر أن البنك المركزي يوزع معظم عائدات النفط على الحكومة المنافسة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس ، على الرغم من إنتاج معظم النفط في الحقول في شرق ليبيا.

وكذلك في ليبيا ، تمتلك إيني أيضًا حضورًا كبيرًا في الجزائر ومصر، حيث ينُظر إلى مناطق شمال إفريقيا من قِبل الدول الأوروبية كمصدر بديل للنفط والغاز بعد حظر الواردات من روسيا بسبب العقوبات الدولية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.