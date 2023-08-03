الخميس, أغسطس 3, 2023
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ندى الكامل بإطلالة فاضحة بعد خطوبتها! (شاهد)

تظهر ندى الكامل في المقطع الذي نشرته على "ستوري" حسابها في انستغرام، وهي ترتدي ملابس تكشف بطنها بطريقةٍ جريئة، ما اثارَ انتقادات متابعيها

كتب أنس السالم
ندى الكامل بإطلالة فاضحة
ندى الكامل
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وطن – في أول ظهور لها بعد إعلان خطوبتها، نشرت ندى الكامل طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، فيديو جريء التقطته لنفسها وهي تقف أمامَ مرآة ظهرت فيه بإطلالة فاضحة.

وتظهر ندى الكامل في المقطع الذي نشرته على “ستوري” حسابها في انستغرام، وهي ترتدي ملابس تكشف بطنها بطريقةٍ جريئة، ما اثارَ انتقادات متابعيها.

يأتي ذلك بعد ساعاتٍ من إعلان ندى الكامل خطوبتها، حيث نشرت صوراً ظهرت في بعضها وهي تقبله، معبرةً عن سعادتها بالإرتباط به.

ندى الكامل تعلن خطوبتها
خطيب ندى الكامل

وأرفقت ندى الكامل صورها مع خطيبها، عبارة: “اخترت أن أكون سعيدا”.

ندى الكامل تعلن خطوبتها

خطيب ندى الكامل، يدعى وفق المعلومات التي اطلعت عليها وطن في حسابه بانستغرام، أحمد خالد. ويضع في معلومات الشخصية أنه “ممثل”.

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كما عبّر خطيب ندى الكامل عن حبّه لها، وكتب تعليقاً على الصور التي نشرتها: “in love with you bab”.

خطوبة ندى الكامل
خطيب ندى الكامل

وتتعمد ندى الكامل في الآون الأخيرة الظهور بإطلالة يعتبرها الجمهور فاضحة على السوشال ميديا. خاصةً بعد طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي.

المصدررصد وطن (انستغرام)

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