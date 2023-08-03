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ممارسة رياضة الغولف تضاعف خطر الإصابة بسرطان الجلد

"رياضة الغولف: المخاطر والأعراض والعلاج".

كتب معالي بن عمر
رياضة الغولف
رياضة الغولف
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وطن-أولئك الرياضيون الذين يمارسون بانتظام رياضة الغولف معرضين بشكل كبير لخطر الإصابة بسرطان الجلد (أو سرطان الجلد).

حيث كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة جنوب أستراليا أن لاعبي الغولف الأستراليون معرضون لخطر الإصابة بسرطان الجلد بصفة أعلى من عامة السكّان، وفق ما أفاد به موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

خطر 2.4 في الوقت المناسب

تظهر نتائج الدراسة أن 27 ٪ من لاعبي الغولف الذين شاركوا في الدراسة، قد طوروا مرض سرطان الجلد مقارنة بـ7 ٪ فقط من عامة السكان. وبشكل أكثر تحديداً، شُخّص واحد من كل أربعة لاعبين للغولف بإصابتهم بمرض سرطان الجلد، ما يفسّر  خطرًا أعلى بـ 2.4 نقطة مقارنة بعموم السكان. هذا الانتشار العالي لسرطان الجلد بين لاعبي الغولف يرجع إلى الإفراط في التعرض للشمس، بالإضافة إلى سوء الحماية من الأشعة.

من جهته، قال براد ستينر، مدير الدراسة في بيان صحفي: “يتمتع لاعبي رياضة الغولف بانتظام، بمجموعة من الفوائد الصحية الممتازة. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تمشي في ملعب للغولف​​، فأنت تمشي على الأقل من خمسة إلى سبعة كيلومترات في كل مباراة، وغالبًا ما تكون المسافات أطول بكثير، وربما تفعل ذلك من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع  وستتمكن من معرفة مدى جودة رياضة الغولف، عندما تلاحظ قدرتك على التحمل ومرونتك العضلية والرفاهية”.

أولئك الذين يمارسون بانتظام رياضة الغولف معرضين بشكل كبير لخطر الإصابة بسرطان الجلد
زيادة حالات سرطان الجلد في فرنسا

زيادة حالات سرطان الجلد في فرنسا

تسلط هذه الدراسة الضوء على مشكلة الصحة العامة التي  تتجاوز الحدود الأسترالية. ففي الواقع، تتزايد حالات سرطان الجلد أيضًا في فرنسا. وفقًا للإحصاءات، يتم تشخيص حوالي 80،000 مريض بسرطان الجلد كل عام في فرنسا. يسلط هذا الاتجاه التصاعدي الضوء على أهمية زيادة الوعي ليس فقط للاعبي الغولف، ولكن أيضًا عامة السكان، لحماية أنفسهم من الشمس، وفق ما ترجمته “وطن“.

وعلى الصعيد ذاته، لحماية نفسك من الشمس، يوصى ارتداء ملابس تغطي مثل القبعات العريضة والقمصان الطويلة والسروال الطويل لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية. بالإضافة إلى ذلك، يعد استخدام واقي من الشمس مع مؤشر الحماية العالي أمرًا ضروريًا لمنع الأضرار الناجمة عن أشعة الأشعة فوق البنفسجية. يُنصح أيضًا بالبقاء في الظل قدر الإمكان خلال الفترات المشمسة من اليوم، خاصة بين الساعة 10 صباحًا و 16:00 مساءً.

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أعراض سرطان الجلد

يمكن أن يظهر مرض سرطان الجلد بطرق مختلفة، حيث تشمل العلامات الحالية ظهور البقع و الآفات على الجلد التي لا تلتئم، بالإضافة إلى تغيّر شكلها وحجمها ولونها.

هذا ومن المهم استشارة الطبيب إذا لاحظت مثل هذه الأعراض، لأن الفحص المبكر يمكن أن يزيد من فرص الشفاء. كما يوصي الخبراء، أيضًا بالقيام بالفحص الذاتي للبشرة العادية للكشف عن أي حالة استثنائية.

يمكن أن يظهر مرض سرطان الجلد بطرق مختلفة
سرطان الجلد
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن

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