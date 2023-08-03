ماذا تأكل عندما تعاني من تشنجات عضلية؟

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وطن-لا شكّ في أن التشنجات العضليّة مؤلمة ولكن هناك طرقًا فعالة لتقليلها. وفي الواقع، تظهر الأبحاث أنه يمكن أن نقلّل المعاناة منها ​​بفضل تناول العناصر الغذائية الموجود في بعض الأطعمة.

وفيما يلي استعرض موقع ” بوركوا دكتور” الفرنسي، النظام الغذائي الذي يحافظ على الصحة، ويساعد على محاربة التشنجات العضليّة.

المغنيسيوم فعال ضد التشنجات العضلية

عنصر المغنيسيوم الذي يوجد في الشوكولاتة الداكنة أو الموز أو الأفوكادو، يحمي بشكل خاص من التشنجات العضلية. وفي الواقع، تلعب هذ النوع من المعادن دورًا في صحة العضلات، إذ إنها محمّلة بما يحتاجه الجسم ليقوم بالوظائف الأساسية، وخاصة الحماية من تقلّص العضلات.

كما يعزز المغنيسيوم أيضًا عملية تنقل الخلايا العصبية الحركية المعلومات من الدماغ والحبل الشوكي إلى العضلات، ما يجعله حليفًا كبيرًا ضد التشنجات. لذا، يُنصح باستهلاك 6 ملغ/كغ/يوم (أي حوالي 360 ملغ/يوم لشخص يبلغ 60 كيلوغرامًا)، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

استهلاك البوتاسيوم يحمي من التشنجات العضلية

أظهرت دراسة أُجريت على 230 امرأة، أن النساء اللواتي يعانين من تشنجات في العضلات يستهلكن البوتاسيوم بصفة أقل مقارنة باللواتي يتناولنه بشكل منتظم.

ويوجد البوتاسيوم، أيضًا في الموز والأفوكادو، ولكن أيضا في الزبادي اليوناني أو البابايا أو البطاطا الحلوة. وإن كمية البوتاسيوم الموصى به هو 3500 ملغ للبالغين، بما في ذلك النساء الحوامل.

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أخيرًا، نظرًا لأن أحد الأسباب المحتملة لتشنجات العضلات هو الجفاف، فمن المستحسن تناول الأطعمة الغنية بالماء. وفي الواقع، فإن الأداء الصحيح للعضلات يتطلب ترطيبًا كافيًا ويمكن أن يعيق نقص الماء قدرة خلايا العضلات على الانقباض، ما قد يسبب التشنجات.

لذلك يوصى بشكل خاص بتناول البطيخ، بالإضافة إلى غنائه بمادتي المغنيسيوم والبوتاسيوم، فهو يحتوي أيضًا على 92 ٪ من الماء.

من جهة أخرى، يعتر ماء جوز الهند خيارًا جيّدا بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التشنجات. وفي الواقع، إنه مصدر ممتاز للبوتاسيوم والمغنيسيوم ولكن أيضًا الفوسفور والكالسيوم والصوديوم.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أنه عندما شرب 10 رياضيين من الذكور مشروبًا مثل: ماء جوز الهند بعد ممارسة مكثفة، كانوا أقل عرضة للمعاناة من تقلصات العضلات أكثر من شرب الماء العادي.