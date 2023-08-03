لارا غراوي.. عارضة أزياء لبنانية تعلن مثليتها الجنسية بصور بذيئة مع حبيبتها! (شاهد)

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وطن- أعلنت عارضة الأزياء اللبنانية لارا غراوي، مثليتها الجنسية بجلسة تصوير جريئة مع حبيبتها كاري رالي.

ونشرت لارا غراوي المقيمة في الولايات المتحدة في كاليفورنيا مجموعة صور رومانسية تجمعها بحبيبتها وهي تقبلها قبلة حميمية.

محظوظة وممتنة

وكتبت لارا على الصور: “لا يوجد شيء مثل الشعور بالقدرة على حب من تريد أن تحبه – أن يتم قبولك كما أنت. إنه شعور لا يوصف تقريبًا ويحطم قلبي أن الكثيرين لم يحظوا بهذه الفرصة أبدًا.”

وتابعت: “أشعر بأنني محظوظة وممتنة للغاية لأن لدي القدرة على أن أكون في مكان يمكنني أن أكون فيه بأمان.. وآمل أن تتاح هذه الفرصة للآخرين”.

ونوهت لارا الغراوي: “يرجى العلم أنه سواء كنت بالخارج أم لا، فأنت لست وحدك، فأنت محبوب وتنتمي إلى هنا”.

مثال لفتيات الشرق الأوسط

وأردفت حول المثلية الجنسية في الشرق الأوسط: “ومع ذلك، لا أستطيع أن أصدق كم من الوقت استغرقت لأكون على طبيعتي.. وأتمنى ألا يكون الوقت قد فات بالنسبة لي لأكون المثال الذي تحتاجه الفتيات في الشرق الأوسط”.

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ختمت العارضة اللبنانية: “أحبكم جميعًا كثيرًا وأحب قراءة جميع رسائلكم حقًا”.