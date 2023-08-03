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فضيحة رياضية في الصومال.. عداءة تكسر رقماً قياسياً كـ “أبطأ عداءة 100متر”.. ما القصة؟

نصرة أبو بكر (20 عاماً) ليست مُدربة ولا تملك بنية رياضية، كما أظهرت مقاطع متداولة من الحدث، وجاءت مشاركتها في إطار المحسوبية

كتب فهمي الورغمي
فضيحة رياضية في الصومال.. عداءة تكسر رقماً قياسياً كـ
نصرة أبو بكر
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وطن- في وصلة من وصلات المحسوبية الممزوجة بالسذاجة، اختارت رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى، خديجة عدن ضاهر، ابنة أختها للمشاركة في سباق 100 متر للسيدات في ألعاب الجامعات بالصين، الثلاثاء.

واكتملت عناصر الفضيحة التي انطلقت من الصين نحو كلّ العالم، مع علم عموم المشاركين أن نصرة أبو بكر (20 عاماً) أساساً ليست مُدربة ولا تملك بنية رياضية، كما أظهرت مقاطع متداولة من الحدث.

ومع انطلاق السباق الذي من المُفرض أن يكون فيه الفارق بين عموم العدائين غير بعيد، أصبحت الشابة الصومالية في غضون ثوانٍ في المركز الأخير بفارق كبير عن الجميع.

حركة تدلّ على مدى تغلغل المحسوبية في الرياضة الصومالية، جعلت من الصوماليين ينتقدون هذه الفضيحة فأصدر الاتحاد الصومالي اعتذار عما حدث.

اعتذار الاتحاد الصومالي

تم إيقاف مسؤولة ألعاب القوى في الصومال واضطر وزير الرياضة إلى الاعتذار بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأظهر الفيديو الشابة الصومالية، نصرة أبو بكر، وقد أنهت السباق بحوالي 10 ثوان خلف الفائز، حيث أكملت 100 متر في حوالي 21 ثانية.

وفي الأثناء، قرر وزير الشباب والرياضة الصومالي، محمد باري محمود، إيقاف رئيسة اتحاد ألعاب القوى في بلاده وبدء إجراءات قانونية ضدها. وقال إن تحقيقا أشرفت عليه اللجنة الأولمبية الصومالية كشف أن نصرة ليست رياضية أو عداءة.

وتابع الوزير في بيان: رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى خديجة عدن ضاهر تورطت في إساءة استغلال السلطة والمحسوبية وتشويه صورة البلاد في محفل دولي، ولم يوضح تفاصيل عن اتهام المحسوبية.

وأضاف: وتعلن الوزارة عزمها اتخاذ إجراء قانوني ضد رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى والمسؤولين عن التزوير باتحاد الرياضات الجامعية الصومالي. ولفتت الوزارة أن التحقيق كشف عن عدم وجود اتحاد مسجل للرياضات الجامعية بالبلد الإفريقي.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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