فضيحة رياضية في الصومال.. عداءة تكسر رقماً قياسياً كـ “أبطأ عداءة 100متر”.. ما القصة؟

وطن- في وصلة من وصلات المحسوبية الممزوجة بالسذاجة، اختارت رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى، خديجة عدن ضاهر، ابنة أختها للمشاركة في سباق 100 متر للسيدات في ألعاب الجامعات بالصين، الثلاثاء.

واكتملت عناصر الفضيحة التي انطلقت من الصين نحو كلّ العالم، مع علم عموم المشاركين أن نصرة أبو بكر (20 عاماً) أساساً ليست مُدربة ولا تملك بنية رياضية، كما أظهرت مقاطع متداولة من الحدث.

ومع انطلاق السباق الذي من المُفرض أن يكون فيه الفارق بين عموم العدائين غير بعيد، أصبحت الشابة الصومالية في غضون ثوانٍ في المركز الأخير بفارق كبير عن الجميع.

Somali Athlete, Nasra Ali Bashir makes the news for her terrible performance in a 100m race at the World University Games in China.

Somalia's Sports Minister, Mohamed Barre has ordered an investigation into her background. pic.twitter.com/HZlUKQvjIJ

