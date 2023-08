“فضيحة الكشري وفساد الفهد”..ما قصة التريند الذي أشعل عُمان والكويت؟

- Advertisement -

وطن- تنحى الكويتي أحمد الفهد الصباح عن رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية في أيلول/ سبتمبر 2021، بعدما أدانته محكمة سويسرية بقضية تزوير مرتبطة بمؤامرة مزعومة للتفوق على منافسين سياسيين في الكويت.

وفي بلده الكويت، يشغل أحمد الفهد منذ 18 يونيو الماضي، منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع. إلا أن التهم التي لاحقت سمعته لسنوات في اللجنة المذكورة لم ينته تأثيرها.

“Al-Kushari.” distorts the image of Omani sports after his involvement in buying votes from Asian committees in favor of Talal Al-Fahd, with instructions and funding from his brother Ahmed Al-Fahd.@Olympics@OmanOlympics #فضيحة_الكشري_وفساد_الفهد #الكويت pic.twitter.com/U0AvJylXfA

— كاشفينهم (@kashifinahum) August 2, 2023