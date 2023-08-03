دراسة أميركية: الشابات يسقطن من على السلالم أكثر من الرجال

- Advertisement -

وطن-أثناء المشي على الدرج، تنخرط العديد من الشابات في أنشطة يحتمل أن تكون خطرة تشتت انتباههن وتؤدي إلى الإصابة.

انتبه لخطواتك! هذه هي الرسالة التي أراد علماء من جامعة بوردو (الولايات المتحدة الأمريكية) نقلها مؤخرًا. وكتبوا في دراسة نشرت في مجلة بلوس وان: “الإصابات شائعة على السلالم، ومعدلات عالية لدى الشباب، وخاصة النساء. وقد تنجم عن اختلافات فيزيولوجية أو سلوكية”، بحسب ما أفاد به موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

كجزء من هذا العمل، حاول الباحثون تحديد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تتبناها الشابات والمسؤولات عن سقوطهن على السلالم. للقيام بعملهم، على مدار فصل دراسي، قاموا بتصوير درجين يقعان داخل حرم جامعي أمريكي، أحدهما يتكون من درجتين والآخر يتكون من 17 درجة. استخدم ما مجموعه 2400 شاب السلالم “القصيرة” (بما في ذلك 52٪ من النساء) واستخدم 29٪ من النساء السلالم الطويلة.

السقوط: 8 سلوكيات محفوفة بالمخاطر لوحظت على الدرج

وفقًا للبيانات، لوحظت ثمانية سلوكيات محفوفة بالمخاطر عند نزول الدرج. فالمشاركين الذين استخدموا السلالم الطويلة، لم يمسكوا بسور الدرج في أثناء النزول، وكان النساء منهنّ يرتدين الصنادل أو النعال أو الكعب العالي، بالإضافة إلى أن بعض المشاركين أجروا محادثة مع شخص مباشرة على الدرج أو من خلال الهاتف الذكي، أو وضع اليدين في الجيوب في أثناء النزول، أو حمل شيء ما، أو القفز على السلالم.

في مقاطع الفيديو التي تركز على الدرج المكون من درجتين، لم يلمس المشاركين سور الدرج واستخدم 16.1٪ منهم جهازًا إلكترونيًا، وأجرى 16.4٪ منهم محادثات. وعلى الدرج المكوّن من 17 درجة، لم يستخدم 64،8٪ من المشاة سور الدرج، واستعمل 11.9 منهم جهازًا إلكترونيًا وأجرى 14.5٪ مناقشات”.

حدد المؤلفون أيضًا أن هناك خمسة أشخاص فقدوا توازنهم في الدرجة العليا في أثناء الهبوط، لكنهم لم يسقطوا. تم تجنب النظر إلى الأسفل في وقت فقدان التوازن. وكان أربعة رجال على السلالم ذات الدرج الطويل، وامرأة على السلم ذو الدرجتين، وفق ترجمة “وطن“.

- Advertisement -

تقوم النساء بمهام متعددة وبالتالي من المرجح أن تصرف انتباههن عند النزول إلى أسفل الدرج

وفقًا للنتائج، كانت النساء أقل احتمالًا للتمسّك بسور الدرج عند النزول منه، وأكثر عرضة للإمساك بشيء في أيديهن، والمشاركة بسهولة في المحادثات، وربما ارتداء الصنادل والكعب العالي. بالإضافة إلى أنهنّ، أقل عرضة للنظر في خطواتهنّ والنظر إليها أثناء النزول أكثر من الرجال.

بشكل عام، تشير الدراسة إلى أن النساء غالبًا ما يقمن بمهام متعددة، وبالتالي فإنهن عرضة للإلهاء عند نزول السلالم وهو ما قد يكون أكثر خطورة من تخطي الدرج أو عدم النظر إلى السلالم، وهي سلوكيات غالبًا ما تظهر عند الشباب. وخلص الفريق في بيان إلى أن “البحث المستقبلي يجب أن يدرس أيضًا الاختلافات الفسيولوجية التي قد تزيد من مخاطر الإصابة، مثل الاختلافات في القوة أو وقت رد الفعل”.