الخميس, أغسطس 3, 2023
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تمساح ضخم يلتهم لاعب كرة قدم كوستاريكي في ثوان معدودة! (شاهد)

الحادثة وقعت في نهر ريو كاناس في مقاطعة غواناكاستي بكوستاريكا

كتب خالد الأحمد
تمساح ضخم يلتهم لاعب كرة قدم كوستاريكي في ثوان معدودة!
تمساح ضخم يلتهم لاعب كرة قدم
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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة التهام تمساح ضخم للكوستاريكي، خيسوس ألبيرتو لوبيز، لاعب فريق “ديبورتيفو ريو كاناس” لكرة القدم للهواة.

ووفقا لما هو متداول، فإنه وأثناء محاولته السباحة في نهر ريو كاناس في مقاطعة غواناكاستي، يوم السبت الماضي، باغت التمساح اللاعب وأمسك به من رقبته حتى أجهز عليه.

وأظهر مقطع فيديو صادم التمساح الضخم وهو ممسك بالجثة بين فكيه ويسحبها في الماء.

تمساح ضخم يلتهم لاعب كرة قدم كوستاريكي
تمساح ضخم يلتهم لاعب كرة قدم كوستاريكي

لحظة قتل التمساح بالرصاص

ولاحقا، تمكن الأهالي من قتل الوحش المفترس، حيث أظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق احدهم النار نحو التمساح وهو في الماء حتى أجهز عليه، ليتمكن السكان المحليين من سحب جثة الضحية إلى ضفة النهر.

وأظهر الفيديو تعرض التمسح لإصابة مباشرة في بالرصاص في رأسه جعلته يفارق الحاية بعد ثوان معدودة

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النادي ينعى لاعبه

من جانبه وعقب تشييع الضحية، نعى نادي ديبورتيفو ريو كاناس، في بيان له لاعبه قائلا:”اليوم، هو يوم صعب للغاية بالنسبة لنا جميعا. سوف نتذكرك كمدرب ولاعب كرة قدم، وأيضا كأب. ستعيش دائما في قلوبنا”.

يشار إلى أن اللاعب خيسوس ألبيرتو لوبيز، كان أبا لطفلين ويبلغ من العمر 29 عاما.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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