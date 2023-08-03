تمساح ضخم يلتهم لاعب كرة قدم كوستاريكي في ثوان معدودة! (شاهد)

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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة التهام تمساح ضخم للكوستاريكي، خيسوس ألبيرتو لوبيز، لاعب فريق “ديبورتيفو ريو كاناس” لكرة القدم للهواة.

ووفقا لما هو متداول، فإنه وأثناء محاولته السباحة في نهر ريو كاناس في مقاطعة غواناكاستي، يوم السبت الماضي، باغت التمساح اللاعب وأمسك به من رقبته حتى أجهز عليه.

وأظهر مقطع فيديو صادم التمساح الضخم وهو ممسك بالجثة بين فكيه ويسحبها في الماء.

SE LANZA AL RÍO Y LO APAÑA UN COCODRILO En el Río Cañas, ubicado en Santa Cruz, provincia de Guanacaste en Costa Rica, un hombre se lanzó aparentemente para nadar en horas de la mañana de este sábado, pero fue atrapado por un reptil. Aún se encuentra en el hocico del animal. pic.twitter.com/2i08owreN4 — Info Al Día 🇵🇦 (@InfoAlDiaPA) July 29, 2023

لحظة قتل التمساح بالرصاص

ولاحقا، تمكن الأهالي من قتل الوحش المفترس، حيث أظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق احدهم النار نحو التمساح وهو في الماء حتى أجهز عليه، ليتمكن السكان المحليين من سحب جثة الضحية إلى ضفة النهر.

وأظهر الفيديو تعرض التمسح لإصابة مباشرة في بالرصاص في رأسه جعلته يفارق الحاية بعد ثوان معدودة

RECUPERAN CUERPO DE JOVEN DEVORADO POR COCODRILO Así fue como vecinos mataron al cocodrilo para recuperar el cuerpo del joven que fue atacado por el reptil, tras lanzarse a nadar en el río Cañas, en Santa Cruz, provincia de Guanacaste en Costa Rica. #InfoAlDiaPA pic.twitter.com/hpFLWa61ST — Info Al Día 🇵🇦 (@InfoAlDiaPA) July 29, 2023

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النادي ينعى لاعبه

من جانبه وعقب تشييع الضحية، نعى نادي ديبورتيفو ريو كاناس، في بيان له لاعبه قائلا:”اليوم، هو يوم صعب للغاية بالنسبة لنا جميعا. سوف نتذكرك كمدرب ولاعب كرة قدم، وأيضا كأب. ستعيش دائما في قلوبنا”.

يشار إلى أن اللاعب خيسوس ألبيرتو لوبيز، كان أبا لطفلين ويبلغ من العمر 29 عاما.