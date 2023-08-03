بيكيه يفقد أعصابه على الجمهور بسبب شاكيرا.. ما قاله لهم لا يصدق (فيديو)

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وطن– فقد جيرارد بيكيه أعصابه حين وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه بسبب عشيقته السابقة شاكيرا.

وفي التفاصيل، صعد نجم نادي برشلونة السابق جيرارد بيكيه إلى مسرح الملهى الليلي للاحتفال بنهاية بطولة دوري الملوك.

أنتم نكرة

لكن بيكيه تفاجأ بالجماهير تهتف باسم “شاكيرا“، مع توجيه حركات مهينة له.

حاول النجم الإسباني السيطرة على أعصابه في البداية، وملامح الصدمة تكسو وجهه.

لكن بيكيه لم يلبث طويلاً حتى فقد أعصابه صارخاً في وجه الجمهور: “أنا بطل العالم وأنتم نكرة، اذهبوا وافعلوا شيئا في حياتكم”.

حضانة الأطفال

وانفصل شاكيرا وبيكيه عام 2022 بعد علاقة استمرت 11 عاماً، أثمرت طفلين “ميلان وساشا”.

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وتمكن بيكيه التوصل إلى اتفاق مع شاكيرا لتقاسم حضانة الطفلين المشتركين بينهما ، لكن الصفقة لا تزال تعطي الكثير للتحدث عنه.

عشيقة بيكيه، كلارا شيا أصبحت في موقف غير مريح إلى حد ما، ولا تستطيع تحمله بعد الآن.

بحسب الاتفاق، من حق جيرارد بيكيه أن يكون مع أطفاله لمدة 10 أيام في الشهر. والعيب الوحيد هو أنه يجب أن يذهب إلى ميامي ، المدينة التي استقروا فيها بأمر من شاكيرا.