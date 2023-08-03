الخميس, أغسطس 3, 2023
الرئيسيةحياتنابعمر الـ 45.. الشيخة بدور القاسمي تستعرض أنوثتها ومجوهراتها (شاهد)
حياتنا

بعمر الـ 45.. الشيخة بدور القاسمي تستعرض أنوثتها ومجوهراتها (شاهد)

تألقت الشيخة بدور ابنة حاكم الشارقة بإطلالات تراثية راقية أظهرت سحرها الخاص

كتب فهمي الورغمي
بعمر الـ 45.. الشيخة بدور القاسمي تستعرض أنوثتها ومجوهراتها (شاهد)
الشيخة بدور القاسمي
- Advertisement -

وطن- نشرت الشيخة بدور بن سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة ورئيسة مُجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ورئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع”، صورًا جديدة من جلسة تصوير على حسابها الرسمي على موقع انستغرام.

وظهرت الشيخة بدور القاسمي (45 عاماً) في الصور بإطلالة مستوحاة من المغنية الأمريكية إيريكاه بادو، حيث ارتدت تنورة باللون البني مع قميص ستان، وأضافت إليه الكيمونو الدراج العصري بألوانه الأسود والبيج.

تميزت إطلالتها بتنورة باللون البني الأنيقة وقميص ستان أنيق يضفي لمسة من الرقي والبساطة في نفس الوقت. وأضافت لمسة من الأناقة بارتداء الكيمونو الدراج العصري بألوانه الأسود والبيج، مما أضفى على إطلالتها لمسة عصرية ومميزة.

إطلالة بدور القاسمي مستوحاة من المغنية الأمريكية إيريكاه بادو
إطلالة بدور القاسمي مستوحاة من المغنية الأمريكية إيريكاه بادو

لم تتجاوز الشيخة بدور القاسمي في الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة، فقد أضفت مجوهرات باللون الفضي لإكمال إطلالتها بأناقة فائقة.

مجوهرات بدور القاسمي
مجواهرات بدور القاسمي

وبهذه الإطلالة الساحرة، أبهرت الشيخة بدور القاسمي جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقت العديد من التعليقات الإيجابية والثناء على أناقتها واختياراتها الراقية.

وعلقت الشيخة بدور على إحدى صورها بأبيات شعرية نصّها:

- Advertisement -

“‎تعلمت كيف أرى وعيني مغلقة.. تعلمت كيف أستمع إلى همسات الريح
‎ الرموز القديمة في عظامي تتذكر .. دماء أجدادي تجري في الأعماق مثل النهر .. تنقل الحكمة القديمة التي طالما نُسيت ودفنت في أعماق الرمال”.

علقت الشيخة بدور على إحدى صورها بأبيات شعرية
علقت الشيخة بدور على إحدى صورها بأبيات شعرية


وأضافت “نحن حراس الأرض حفظة الحكمة القديمة .. نتذكر مهمتنا
‎ لحماية الأرض والشعب لإعادة المعرفة المقدسة .. حتى نعيش في وئام على هذه الأرض”.

أناقة بدور القاسمي
أناقة بدور القاسمي

وتأتي جلسة التصوير هذه كجزء من الترويج لمهرجان تنوير الموسيقي 2023 الذي سوف تطلقه الشيخة بدور قريباً.

واستمرت الشيخة بدور القاسمي في تألقها وإبهار الجميع بإطلالة ثانية ساحرة وجذابة. اختارت إطلالة باللون الأسود الأنيق والمحبب للكثير من السيدات، وأضافت حزامًا عريضًا على الخصر لإبراز جمال قوامها وإضفاء لمسة من الأناقة والتميز.

تألقت الشيخة بدور بإكسسوارات مستوحاة من التراث باللون الذهبي، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الرقي والأناقة التقليدية المميزة.

ولم تكتفِ الشيخة بدور بهذا فقط، بل أضافت خاتمًا ألماسيًا ضخمًا يتلألأ على يدها، مما أضفى على إطلالتها لمسة من اللمعان والفخامة.

صور بدور القاسمي
صور بدور القاسمي

وقد نشرت القاسمي مع متابعيها عبر الإنستقرام كواليس جلسة التصوير التي قامت بها المصورة “نيكولين باتريشيا مالينا” وستايلت ليزدا فتحية.

جذبت الشيخة بدور القاسمي الأنظار بجاذبيتها وفخامة إطلالتها، ونالت إعجاب متابعيها بأناقتها وذوقها الرفيع في اختيار الملابس والاكسسوارات.

تألقت بكل تفاصيل إطلالتها، واستطاعت أن تضيف لمسة من السحر والجاذبية على كل إطلالة قدمتها.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

على طريقة ألعاب الفيديو.. عملية أمنية في شوارع الدوحة ومطاردة مثيرة

“بالبرنيطة”.. إطلالة عفوية للسلطان هيثم بن طارق وأناقته تلفت الأنظار

“نيرة أشرف جديدة”.. فيديو مقتل “سيدة بركة السبع” بالمنوفية يهز مصر

إعلامي إسرائيلي يظهر رفقة ممثلة ملك المغرب في تل أبيب (شاهد)

الرواتب في قطر تضعها على رأس قائمة أصدرها مؤشر عالمي.. الأولى عربيا

“مقتل رجل أعمال شهير وملايين الدولارات”.. ما علاقته بهجوم العريش؟

“فضيحة الكشري وفساد الفهد”..ما قصة التريند الذي أشعل عُمان والكويت؟

فيديو مرعب.. السوري “أبو شنب” تفحم داخل سيارته الجديدة.. هل كتب الحسد نهايته؟

ينذر بكارثة بيئية عالمية.. مشهد مهيب لجبل جليدي عملاق يجوب المحيط

استقرار هش وكارثة مقبلة.. التأثير المتوقع للتثبيت الجبري لسعر الصرف في مصر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC