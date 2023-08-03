بعمر الـ 45.. الشيخة بدور القاسمي تستعرض أنوثتها ومجوهراتها (شاهد)

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وطن- نشرت الشيخة بدور بن سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة ورئيسة مُجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ورئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع”، صورًا جديدة من جلسة تصوير على حسابها الرسمي على موقع انستغرام.

وظهرت الشيخة بدور القاسمي (45 عاماً) في الصور بإطلالة مستوحاة من المغنية الأمريكية إيريكاه بادو، حيث ارتدت تنورة باللون البني مع قميص ستان، وأضافت إليه الكيمونو الدراج العصري بألوانه الأسود والبيج.

تميزت إطلالتها بتنورة باللون البني الأنيقة وقميص ستان أنيق يضفي لمسة من الرقي والبساطة في نفس الوقت. وأضافت لمسة من الأناقة بارتداء الكيمونو الدراج العصري بألوانه الأسود والبيج، مما أضفى على إطلالتها لمسة عصرية ومميزة.

لم تتجاوز الشيخة بدور القاسمي في الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة، فقد أضفت مجوهرات باللون الفضي لإكمال إطلالتها بأناقة فائقة.

وبهذه الإطلالة الساحرة، أبهرت الشيخة بدور القاسمي جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقت العديد من التعليقات الإيجابية والثناء على أناقتها واختياراتها الراقية.

وعلقت الشيخة بدور على إحدى صورها بأبيات شعرية نصّها:

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“‎تعلمت كيف أرى وعيني مغلقة.. تعلمت كيف أستمع إلى همسات الريح

‎ الرموز القديمة في عظامي تتذكر .. دماء أجدادي تجري في الأعماق مثل النهر .. تنقل الحكمة القديمة التي طالما نُسيت ودفنت في أعماق الرمال”.

‎

وأضافت “نحن حراس الأرض حفظة الحكمة القديمة .. نتذكر مهمتنا

‎ لحماية الأرض والشعب لإعادة المعرفة المقدسة .. حتى نعيش في وئام على هذه الأرض”.

وتأتي جلسة التصوير هذه كجزء من الترويج لمهرجان تنوير الموسيقي 2023 الذي سوف تطلقه الشيخة بدور قريباً.

واستمرت الشيخة بدور القاسمي في تألقها وإبهار الجميع بإطلالة ثانية ساحرة وجذابة. اختارت إطلالة باللون الأسود الأنيق والمحبب للكثير من السيدات، وأضافت حزامًا عريضًا على الخصر لإبراز جمال قوامها وإضفاء لمسة من الأناقة والتميز.

تألقت الشيخة بدور بإكسسوارات مستوحاة من التراث باللون الذهبي، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الرقي والأناقة التقليدية المميزة.

ولم تكتفِ الشيخة بدور بهذا فقط، بل أضافت خاتمًا ألماسيًا ضخمًا يتلألأ على يدها، مما أضفى على إطلالتها لمسة من اللمعان والفخامة.

وقد نشرت القاسمي مع متابعيها عبر الإنستقرام كواليس جلسة التصوير التي قامت بها المصورة “نيكولين باتريشيا مالينا” وستايلت ليزدا فتحية.

جذبت الشيخة بدور القاسمي الأنظار بجاذبيتها وفخامة إطلالتها، ونالت إعجاب متابعيها بأناقتها وذوقها الرفيع في اختيار الملابس والاكسسوارات.

تألقت بكل تفاصيل إطلالتها، واستطاعت أن تضيف لمسة من السحر والجاذبية على كل إطلالة قدمتها.