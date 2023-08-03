“بالبرنيطة”.. إطلالة عفوية للسلطان هيثم بن طارق وأناقته تلفت الأنظار

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وطن- تداول عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أثناء زيارته الأخيرة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث كان متواجدا أمام أحد المقاهي الألمانية.

وتعد هذه الزيارة للسلطان هيثم، هي الثالثة عشرة للخارج منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020.

وبدا السلطان هيثم أمام مقهى “restaurant” في برلين، وهو يرتدي البرنيطة الأوروبية ويضع يده اليسرى خلف ظهره.

أحدث ظهور لسلطان عمان من ألمانيا

فيما بدا مرتدياً حذاءا رياضياً في حالة نادرة، على عكس ما اعتاد عليه العمانيون من ارتداء السلطان للزي العماني التقليدي.

📸 | صورة حديثة لـ جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم حفظه الله ورعاه ،بـ جمهورية ألمانيا الاتحادية pic.twitter.com/5tI2IK8jvG — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) August 3, 2023

وانتهز العمانيون الفرصة للإشادة بالسلطان هيثم وإنجازاته، في تعليقاتهم على الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا.

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وفي هذا السياق كتب مغرد باسم ناصر:”إطلالة طبيعية وعفوية لجلالة السلطان هيثم بن طارق في جمهورية ألمانيا الاتحادية.”

وتابع:”نسأل الله أن يحفظه ويوفقه في مساعيه لخدمة شعبه وبلاده.”

فيما غرد القانوني العماني عيسى بن فهد الهاشمي:”أناقة سلطان عُمان المجيد السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه”.

أناقة سلطان عُمان المجيد #السلطان_هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه♥️ — عيسى بن فهد الهاشمي (@issa1425_h) August 3, 2023

زيارة السلطان هيثم لألمانيا

وقام سُّلطان عمان هيثم بن طارق بزيارة رسميّة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التواصل والعلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عُمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتعزيزًا لمجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

بما يسهم في تحقيق تطلّعات البلدين الصديقين، وهدفت زيارة السلطان العماني إلى ألمانيا، لبحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية.

📹 | جلالةُ السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / لدى وصوله مطار ميونيخ بـ جمهورية #ألمانيا الاتحادية الصديقة ، مساء السبت 29 يوليو pic.twitter.com/QMV7ZG9Xub — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) July 30, 2023

العلاقات العمانية الألمانية

وتتسم العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية بالواقعية، كما أن البلدين تجمعهما سمات مشتركة أبرزها النظرة الحيادية للأمور وعدم التدخل في شؤون الغير.

وسبق أن دعت السلطنة في، أغسطس عام 2015، إلى إعطاء ألمانيا عضوية دائمة لمجلس الأمن الدولي، لتصبح العضو السادس بالإضافة إلى الدول الخمس الأخرى: بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين.