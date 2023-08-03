الرواتب في قطر تضعها على رأس قائمة أصدرها مؤشر عالمي.. الأولى عربيا

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وطن- احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا من حيث جودة الراتب الشهري للموظفين، حسب تصنيف نشره مؤشر “نومبيو” المختص بجودة الحياة حول العالم. وذلك بعد دراسة القيمة المالية والرواتب وأسعار السلع ومقارنتها في الدول.

وجاءت دولة قطر بالمرتبة الأولى خليجيا وعربيا والسادسة عالميا بمتوسط راتب شهري بلغ 4,149 دولاراً، تلتها الإمارات في المركز الثاني عربيا والـ 7عالميا بمتوسط راتب شهري 3,614 دولارا.

فيما حلت سويسرا في المرتبة الأولى على العالم بمتوسط راتب بلغ 5188 دولارا، وجاءت لوكسمبورج في المرتبة الثانية عالميا بمتوسط راتب شهري 5,167 دولار، تلتها سنغافورة بمتوسط راتب شهري 5,087دولار.

تلتها الولايات المتحدة الأمريكية الرابعة عالميا بمتوسط راتب شهري 4,662 دولار، ثم أيسلندا الخامسة عالميا بمتوسط راتب شهري 4,375 دولار.

وفي المركز الثالث عربيا والـ29 عالميا جاءت السعودية بمتوسط راتب 2,036 دولارا، وحلت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا بمتوسط راتب شهري 2000 دولارا.

متوسط صافي الراتب

واعتمد الموقع الإحصائي العالمي في تصنيفه على احتساب متوسط صافي الراتب الشهري بعد الإستقطاعات في دول مختلفة حول العالم ، وقارن الدخل في بعض الدول الغنية وذات الدخل المنخفض لاعداد تصنيفها، وتستند بيانات الموقع الخاصة بكل بلد إلى جميع الإدخالات من جميع المدن في ذلك البلد.

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ووفق مؤشر (نومبيو) الإحصائي تبلغ التكاليف العائلية التقديرية لعائلة مكونة من أربعة أشخاص في قطر 12،233.4 ريال قطري بدون إيجار.

وتقدر التكاليف الشهرية للفرد الواحد 3،438.5 ريال قطري بدون إيجار. وتكلفة المعيشة في قطر ، في المتوسط ، أعلى بنسبة 29.5٪ منها في الأردن .

وكذلك فالإيجارات في قطر أعلى بنسبة 460.1٪ من الإيجار في الأردن .

اختلاف الرواتب في قطر

ويختلف سلم الرواتب في قطر حسب الاختصاص ومكان العمل بين القطاع الحكومي والخاص وغيرها، ويأخذ بالحسبان سنوات الخبرة والاختصاصات الدقيقة والنادرة.

وكانت سلطنة عُمان حلت في المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة أفضل الدول من ناحية جودة الحياة في تموز الماضي بحسب تصنيف مؤشر “نومبيو”، الذي شمل 84 دولة حول العالم.

واعتمد المؤشر في التصنيف على عدة عوامل تؤثر في جودة حياة الفرد مثل: القوة الشرائية، ومستويات الأمان، والقدرة على تحمل تكاليف السكن، وتكلفة المعيشة، والسلامة، وجودة الرعاية الصحية، وأوقات التنقل، والظروف المناخية.