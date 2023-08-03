تكميم المعدة وأثره على القدرة الجنسية.. طبيب سعودي يفجر مفاجأة (فيديو)

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وطن- فجّر الطبيب السعودي واستشاري أمراض جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي، مفاجأة بخصوص عمليات تكميم المعدة الرائجة هذه الأيام، وكشف عن تأثيرات إيجابية لمثل هذه العمليات على العلاقات الجنسية.

وإجراء تكميم المعدة، الذي يُسمى أيضًا بتكميم المعدة الرأسي، هو إجراء جراحي لإنقاص الوزن. وعادةً ما يتم تنفيذ هذا الإجراء باستخدام المنظار.

ويتم إجراء تكميم المعدة لمساعدة المريض بالسمنة على إنقاص الوزن الزائد، وتقليل مخاطر المشاكل الصحية المحتمَلة المتعلِّقة بالوزن والتي تهدِّد الحياة.

عمليات تكميم المعدة تزيد الرغبة الجنسية

وفي السياق قال استشاري أمراض جراحة السمنة يُدعى “د. نايف العنزي“، والذي أجرى في مسيرته المهنية 15 ألف عملية تكميم، خلال حوار له مع قناة “الإخبارية” السعودية، أن نتائج عمليات تكميم المعدة ممتازة بالنسبة للعلاقات الزوجية.

وأوضح أنها “تزيد في الرغبة الجنسية”. مشيراً إلى أن “الإنسان كلما انخفض وزنه كلما ارتفع لديه الهرمون الذكوري ومن المنطق أن تكون القدرة الجنسية أعلى”.

فيديو | أجرى 15 ألف عملية تكميم.. استشاري أمراض جراحة السمنة د. نايف العنزي:

عمليات التكميم تزيد من الرغبة الجنسية ونتائجها على العلاقة الزوجية إيجابية https://t.co/LXJj3BvALG#مشرط_التكميم#الإخبارية2 pic.twitter.com/uKLs7sSP0f — الإخبارية 2 (@ekhbariya2) August 2, 2023

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ووفق الأدبيات الحديثة في الطب فإن الآثار غير المواتية للسمنة، المنتشرة بشكل متزايد على الوظائف الجنسية، لا يمكن إنكارها.

ويمكن أن تؤدي عملية تكميم المعدة إلى خسارة كبيرة في الوزن، وتحسين احترام الذات، وتقليل القلق، وتحسين الوظائف الجنسية، ونوعية الحياة بشكل عام.