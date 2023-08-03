الخميس, أغسطس 3, 2023
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حياتنا

ابنة عمرو دياب في أحضان عشيقها على أنغام أغنية والدها (فيديو)

دائماً ما تثير ابنتا عمرو دياب (كنزي وجنا) الجدل غير مباليات بعادات او تقاليد أو دين

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب في أحضان عشيقها على أنغام أغنية والدها (فيديو)
ابنة عمرو دياب وعشيقها
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وطن- شاركت جنا دياب، ابنة عمرو دياب، مقطعاً من أغنية قديمة لوالدها، وعبرت عن إعجابها بها.

ونشرت ابنة عمرو دياب أغنية “البلهارسيا” لوالدها، وعلقت: “واو”، مع إيموجي قلب.

حبيب وصديق

ولا تزال جنا دياب تقضي إجازتها برفقة شقيقتها وعشيقها وأصدقائها في إسبانيا.

وظهرت جنا في أحدث لقطة، وهي تجلس على البار، بينما يقوم صديقها باحتضانها من الخلف وتقبيلها.

ابنة عمرو دياب وعشيقها
جنا وصديقها

في صورة أخرى، تظهر ابنة عمرو دياب في أحضان حبيبها الأشقر.

ابنة عمرو دياب وعشيقها
ابنة عمرو دياب وعشيقها

اسمعوا أغنيتي

وفي نفس المنشور عبر انستجرام، أطلعت جنا متابعيها على أحدث أغنية قامت بتسجيلها بصوتها.

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وعلقت ابنة الهضبة: “استكملوا حتى تسمعوا أغنيتي”.

وسخر المتابعون من تواجد جنا في أحضان شابين، فكتب أحدهم: ” غالباً اللي ف الصوره الاولي ده خطيبك واللي في الصوره التانيه ده جوزك”.

وعلق آخر: ” انتم بتمنشنوا لعمرو دياب ليه عمرو دياب مع داليدا خليل”.

وسخر ثالث: ” عمرو بيوس في مصر ..وجانا بتتباس بره”.

وكتب متابع رابع: ” هو انتي ولا ابوكي طيب هنلاحق ع مين هنا ولا هناك”.

ودائماً ما تثير ابنتا عمرو دياب (كنزي وجنا)الجدل غير مباليات بعادات او تقاليد أو دين، من خلال نشاطهن على موقع الصور العالمي “انستغرام” الذي يمثل لهن بوابة لنشر تفاصيل حياتهن.

المصدررصد ومتابعة وطن

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