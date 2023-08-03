إعلامي إسرائيلي يظهر رفقة ممثلة ملك المغرب في تل أبيب (شاهد)

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وطن- احتفل الإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، بعيد العرش المغربي الذي صادف يوم، 30 يوليو المنصرم، في مقر البعثة الدبلوماسية المغربية في تل أبيب.

وشارك كوهين، الخميس، صوراً للاحتفال الذي أقامته البعثة في تل أبيب وقال في تدوينة على موقع “X” ما نصّه: “سعدت وشرفت بتلبية دعوة كريمة من سفارة مولاي أمير المؤمنين أبو الحسن جلالة الملك محمد السادس نصره الله ملك المملكة المغربية الشقيقة.. وذلك للإحتفاء بعيد العرش في مقر البعثة الدبلوماسية في تل أبيب”.

سعدت وشرفت بتلبية دعوة كريمة من سفارة مولاي أمير المؤمنين أبو الحسن جلالة الملك محمد السادس نصره الله ملك المملكة المغربية 🇲🇦 الشقيقة وذلك للإحتفاء بعيد العرش في مقر البعثة الدبلوماسية في تل أبيب 🇮🇱 pic.twitter.com/X5hjhiaTvy — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 2, 2023

واحتفل إيدي كوهين مع عدد من الشخصيات الإسرائيلية والمغربية، على رأسهم ممثلة البعثة الديبلوماسية المغربية لدى تل أبيب، شيماء بوعزاوي الذي ارتدت القفطان المغربي التقليدي.

ويأتي الاحتفال الإسرائيلي بعد 3 سنوات من التطبيع الرسمي للعلاقات بين تل أبيب والرباط، في 10 ديسمبر 2020.

وسعى الطرفان خلال هذه السنوات، لتعزيز علاقاتها في شتى المجالات والعسكري على رأسها.