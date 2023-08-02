الأربعاء, أغسطس 2, 2023
الرئيسيةحياتنا10 طرق لزيادة الدوبامين في دماغك
حياتنا

10 طرق لزيادة الدوبامين في دماغك

" الدوبامين، في الأساس هو نوع من الناقلات العصبية يصنعها الجسم، لتوصيل الرسائل بين الخلايا العصبية".

كتب معالي بن عمر
زيادة الدوبامين في الدماغ
زيادة الدوبامين في الدماغ
- Advertisement -

وطن الدوبامين هو نوع من الناقلات العصبية في الدماغ والتي تلعب دوراً في العديد من الوظائف بالجسم، من ضمنها تحسين المزاج والانتباه والذاكرة.

وبحسب مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، فإن التوازن الصحيح للدوبامين ضروري لرفاهيتنا العاطفية والعقلية. وفيما يلي 10طرق فعالة لزيادة الدوبامين في عقلك وتحسين نوعية حياتك.

1. ممارسة الرياضة بانتظام والنشاط البدني

تزيد التمارين الهوائية، مثل الجري أو السباحة أو ركوب الدراجات، من إفراز الدوبامين في الدماغ. أثناء النشاط البدني ، ينتج الدماغ أيضًا الإندورفين والسيروتونين ، مما يحسن المزاج ويقلل من التوتر. يمكن أن يساعدك إنشاء روتين تمرين في الحفاظ على مستويات الدوبامين المثلى وتجربة الشعور بالرفاهية العامة.

لقد ثبت أن التأمل واليقظة يزيدان من إنتاج الدوبامين في الدماغ
الدوبامين

2. الأكل الصحي

يعد دمج نظام غذائي متوازن وغني بالمغذيات أمرًا ضروريًا لإنتاج الدوبامين. الأطعمة مثل الموز والأفوكادو والمكسرات والبيض والأسماك تحتوي على التيروزين ، وهو حمض أميني سلائف للدوبامين. تأكد أيضًا من حصولك على ما يكفي من الفيتامينات B و C ، والتي تعد مهمة أيضًا لتركيب هذا الناقل العصبي.

3. راحة كافية

يلعب النوم دورًا مهمًا في تنظيم النواقل العصبية ، بما في ذلك الدوبامين. أثناء النوم ، يقوم الدماغ بوظائف الإصلاح والترميم ، والتي تؤثر بشكل مباشر على مستويات الدوبامين. تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم والحفاظ على جدول نوم منتظم لتعزيز إنتاج الدوبامين الأمثل.

4. ممارسة التأمل واليقظة

لقد ثبت أن التأمل واليقظة يزيدان من إنتاج الدوبامين في الدماغ ويقللان من القلق والتوتر. تعمل هذه الممارسات على تعزيز اليقظة والتركيز على الحاضر ، مما يحسن المزاج والشعور بالراحة.

- Advertisement -

5. تحقيق الهدف والمكافآت

يؤدي تحديد أهداف واقعية والوصول إليها إلى تنشيط نظام المكافأة في الدماغ ، وإطلاق جرعات صغيرة من الدوبامين. هذا الشعور بالإنجاز والرضا يحفزنا على مواصلة العمل لتحقيق أهدافنا، وبالتالي زيادة إنتاج الدوبامين في الدماغ.

زيادة إنتاج الدوبامين في الدماغ.
الدماغ والدوبامين

6. استمع إلى الموسيقى التي تحبها

للموسيقى تأثير قوي على الدماغ ويمكن أن تنشط نظام المكافأة ، وتطلق الدوبامين وتولد مشاعر السرور والنشوة. الاستماع إلى الأغاني المفضلة لديك أو الموسيقى التي تجعلك تشعر بالرضا يمكن أن يرفع مستويات الدوبامين ويحسن مزاجك.

7. التفاعلات الاجتماعية الإيجابية

يحفز الاتصال الاجتماعي المرضي والعاطفي على إفراز الدوبامين في الدماغ. يمكن أن يؤدي الحفاظ على علاقات اجتماعية صحية وذات مغزى إلى تحسين رفاهنا العاطفي وزيادة مستويات الدوبامين.

8. التعرض لأشعة الشمس

ضوء الشمس الطبيعي هو مصدر لفيتامين د وقد ارتبط بزيادة مستويات الدوبامين في الدماغ. يمكن أن يؤدي قضاء الوقت في الهواء الطلق والحصول على الكثير من ضوء الشمس إلى تحسين الحالة المزاجية والحيوية.

9. أنشطة ممتعة

إن تخصيص الوقت للأنشطة التي نستمتع بها ، مثل الهوايات أو الرياضة أو الأنشطة الإبداعية ، يحفز إفراز الدوبامين في الدماغ ، مما يولد الشعور بالرضا والسعادة.

يقلل الإجهاد المزمن من إنتاج الدوبامين
الدوبامين هرمون السعادة

10. الحد من الإجهاد

يمكن أن يقلل الإجهاد المزمن من إنتاج الدوبامين. يمكن أن تساعد ممارسة تقنيات إدارة الإجهاد ، مثل اليوجا أو التنفس العميق أو التأمل ، في تقليل التوتر والحفاظ على إنتاج الدوبامين المناسب في الدماغ.

في الختام، يمكن أن تؤدي زيادة الدوبامين في الدماغ إلى تحسين صحتنا العاطفية والعقلية بشكل كبير. يمكن لدمج هذه الممارسات العشرة في حياتنا اليومية أن يدعم تنظيم الدوبامين ويعزز الشعور العام بالرضا والرفاهية.

من المهم دائمًا طلب المشورة من متخصص في الصحة إذا كانت لديك مخاوف بشأن صحتك العقلية والعاطفية.

المصدرلا فيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

5 عادات بسيطة لتعزيز صحة الدماغ.. ما هي؟

حياتنا

دماغنا يتفاعل مع الصمت بنفس طريقة تفاعله مع الأصوات!

حياتنا

كم عمر دماغك؟ اختبار بسيط يكشف عن مدى جودة ذاكرتك

حياتنا

هل أنت منهم؟ دراسة تكشف عن علامة فارقة عند الأشخاص ذوو الذكاء العالي

حياتنا

هل يمكن أن يكون الإدمان على الجنس خطرًا على الصحة وما عواقبه وكيفية التعامل معه؟

حياتنا

عالمة أعصاب تكشف: هذا أفضل وقت للاستيقاظ لتحسين ذاكرتك

حياتنا

دراسة: القيلولة يمكن أن تساعد في الحفاظ على حجم المخ

حياتنا

هل يمكن أن تحمي الشوكولاتة الداكنة الدماغ من السكتة الدماغية؟

حياتنا

باحثون يتعرّفون على سبب اختلال التوازن الدماغي المرتبط بطيف التوحد

حياتنا

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء مقاطع فيديو من تصوير الدماغ؟

حياتنا

منها الجلوس المفرط..7 عادات تؤثر سلبًا على دماغك

حياتنا

كيف يستجيب الدماغ لحاسة اللّمس؟ دراسة تتنبّأ بوجود علاج للاضطرابات المزاجية..

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مسلمو بريطانيا محرومون من الخدمات المصرفية والبنوك تغلق حساباتهم.. ما علاقة فلسطين؟

بحرينية تحرق صورة محمد بن سلمان وهتافات ضد آل سعود وآل خليفة (فيديو)

موعد مباراة النصر ضد الزمالك والتشكيلة في البطولة العربية للأندية

الثقب الأزرق العظيم .. اكتشاف مثير للقلق في قاع المحيط: وجدوا جثتين بشريتين! (صور)

أحمد الطنطاوي يكشف ملامح برنامجه الانتخابي ويستعد لإزاحة السيسي بهذه الطريقة

10 أسباب خفية تجعل من الصعب عليك إنقاص الوزن

حيلة المرض الذكية.. كيف هرّب منفذ “عملية معاليه أدوميم” السلاح لقلب المستوطنة؟

معتقل سعودي يضرب عن الطعام مع نفاد فرص تفادي الإعدام.. ما قضيته؟

هستيريا في الجو .. شاهد كيف أجبرت مسافرة طائرة على تحويل مسارها! (فيديو)

عقوبة داني ألفيس القاسية بتهمة الاغتصاب الجنسي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC