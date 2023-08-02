يوفنتوس يهزم ريال مدريد بالثلاثة في مباراة ودية مثيرة (شاهد)

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وطن- حقق فريق يوفنتوس الفوز الثمين على منافسه ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، الخميس، في المباراة الودية المثيرة التي جمعت كلا الفريقين قبيل بدء الموسم الجديد هذا الشهر.

وسجل يوفنتوس الهدف الأول في الدقيقة الأولى بعد انطلاق صافرة بداية المباراة، داخل مرمى فريق ريال مدريد، عن طريق اللاعب مويس كين.

وعزز السيدة العجوز هدف التقدم الثاني في المباراة، عن طريق اللاعب تيموثي ويا في الدقيقة ال20.

مباراة يوفنتوس ضد ريال مدريد

كما وأحرز ريال مدريد الهدف الوحيد للفريق في المباراة عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة ال38.

وعاد فريق يوفنتوس ليسجل الهدف الثالث داخل شباك الفريق الملكي، في الدقيقة ال95. من الوقت البديل، عن طريق اللاعب دوشان فلاهوفيتش.

يوفنتوس يفوز على ريال مدريد 3-1 في مباراة ودية مثيرة شاهد الأهداف كاملة#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/mcljDUHACQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 3, 2023

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ورغم خسارة ريال مدريد أمام يوفنتوس في المباراة الودية، إلا أن الفريق الملكي كان الأكثر تسديداً واستحواذاً طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 34 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 66%.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس يوفنتوس الفائز في المباراة 11 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 34%.

تشكيلة ريال مدريد ضد يوفنتوس

ولعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه يوفنتوس في المباراة الودية، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع ريال مدريد: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، ناتشو، فرانسيسكو خوسيه.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينغا، جود بلينغهام.

مركز هجوم الفريق: فينيسيوس جونيور، خوسيلو.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو، في أولى مواجهاته بمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، في ال12 من شهر أغسطس/ أب الجاري على ميدان ملعب (سان ماميس).

فيما سيلتقي يوفنتوس في أولى مبارياته في دوري الكالتشيو الإيطالي أمام أودينيزي، في ال20 من هذا الشهر.