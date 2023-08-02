الأربعاء, أغسطس 2, 2023
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وفاة مأساوية لملكة جمال فنزويلا .. كانت ستشارك في مسابقة ملكة جمال العالم2023 (صور)

أكدت والدة أريانا أن ابنتها كانت متعبة للغاية بعد عودتها من سلسلة من التزامات العمل، حيث غلبها النعاس وهي تقود السيارة، ونامت ما أدى لوقوع حادث حيث اصطدمت بشاحنة

كتب أنس السالم
أريانا فييرا، ملكة جمال فنزويلا الحالية
أريانا فييرا، ملكة جمال فنزويلا الحالية
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وطن – لقيت أريانا فييرا، ملكة جمال فنزويلا الحالية، مصرعها بشكل مأساوي في حادث سيارة في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.وفق صحيفة marca الإسبانية

كان من المقرر أن تشارك أريانا فييرا في مسابقة ملكة جمال أمريكا اللاتينية لعام 2023 ومسابقة ملكة جمال العالم لعام 2023، لكنها فقدت حياتها في حادث سيارة أثناء القيادة في مدينة أورلاندو.بحسب marca 

أريانا فييرا، ملكة جمال فنزويلا الحالية
أريانا فييرا، ملكة جمال فنزويلا الحالية

وأكدت والدة أريانا أن ابنتها كانت متعبة للغاية بعد عودتها من سلسلة من التزامات العمل، حيث غلبها النعاس وهي تقود السيارة، ونامت ما أدى لوقوع حادث حيث اصطدمت بشاحنة.

وقالت والدة ملكة جمال فنزويلا الحالية عن ابنتها “ساعدت الكثير من الناس، كانت ستتوقف عن فعل أي شيء لمساعدة شخص ما أو الاستماع إليه.”

أريانا فييرا، ملكة جمال فنزويلا الحالية توفيت بحادث سير
غلب النعاس فييرا وهي تقود السيارة ونامت ما أدى لاصطدامها بشاحنة

وذكرت “ماركا” إن والد أريانا، الذي يعيش في بيرو، تقدم بطلب للحصول على تأشيرة إنسانية ليتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة ومرافقة أسرته بعد هذه المأساة.

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ومع ذلك، لم تُمنح التأشيرة إلا بعد يوم واحد من جنازة ابنته.

أريانا فييرا، ملكة جمال فنزويلا الحالية كانت ستشارك في مسابقة ملكة جمال أمريكا اللاتينية الشهيرة لعام 2023
كانت ستشارك في مسابقة ملكة جمال أمريكا اللاتينية الشهيرة لعام 2023

كانت ملكة جمال فنزويلا تخطط لرحلة إلى بونتا كانا  جمهورية الدومينيكان  للمشاركة في مسابقة ملكة جمال أمريكا اللاتينية الشهيرة لعام 2023، وبعد ذلك كانت تخطط لتقديم ظهورها الأول في عرض أزياء في نيويورك.

في الولايات المتحدة الأمريكية، أدارت أريانا فييرا وعائلتها شركة تسمى Full House Cleaning، والتي تقدم خدمات تنظيف المنزل.

المصدرmarca - instagram

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