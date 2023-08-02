الأربعاء, أغسطس 2, 2023
الرئيسيةالهدهدهذا ما ينتظر سانشيز بعد إجازته الخاصة في المغرب.. فجرت غضب الإسبان
الهدهد

هذا ما ينتظر سانشيز بعد إجازته الخاصة في المغرب.. فجرت غضب الإسبان

الحزب الشعبي اعتبر زيارة بيدرو سانشيز إلى المغرب "سخيفة" وأنه يجب عليه الخضوع للمسائلة عنها بعد عودته

كتب فهمي الورغمي
هذا ما ينتظر سانشيز بعد إجازته الخاصة في المغرب.. فجرت غضب الإسبان
بيدرو سانشيز
- Advertisement -

وطن- “سخيفة”، هكذا وصف نائب الأمين العام لـ “الحزب الشعبي” الإسباني، ميغيل تيلادو، الإجازة التي يقضيها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، في المغرب.

وصرح “تيلادو” خلال مقابلة هذا الصباح على راديو “Onda Cero” المحلّي:”لقد غادر البلاد متجاهلاً التزاماته كرئيس بالوكالة”. ويضيف السياسي الإسباني، متحدثاً عن سانشيز إنه “استفزاز واضح يكشف غطرسة شخصيته”.

على سانشيز تحمّل عواقب رحلته

حسب ما نقلت صحيفة “elindependiente” الإسبانية عن القيادي في الحزب الشعبي، الذي أكد أن سانشيز “يجب أن يتخلى عمّا تبقّى من هذه الرحلة، ويتحمل عواقبها ويجلس للحديث حولها”.

وأضاف “لقد حاول إقناع المجتمع بأنه فاز في الانتخابات، لكن بيدرو سانشيز خسر الانتخابات، وعليه قبول هزيمته.

إن التشبث بالسلطة خطأ ليس من أجل الحزب الاشتراكي العمالي بل لأجل ديمقراطيتنا”.

- Advertisement -

خسارة سانشيز وصعود اليمين

وتأتي تصريحات القيادي عن الحزب الشعبي، وسط حالة استقطاب حادّة في المشهد السياسي الإسباني بعد صعود أحزاب يمينية.

حيث حاز الحزب الشعبي اليميني بزعامة ألبرتو نونييس فيخو، على أكبر كتلة في الانتخابات النيابية المبكرة التي شهدتها إسبانيا، الأحد 23 يوليو، متقدما على الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لكنه لم ينل غالبية تتيح له تشكيل حكومة ما سيدفعه للتحالف مع أحزاب يمينية أخرى.

وكانت استطلاعات قد أفادت بأن الحزب الشعبي سيكون قادرا على تشكيل حكومة، وذلك من خلال التحالف مع حزب فوكس اليميني المتطرف.

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

رحلة خاصة ليست على حساب الحكومة

أبلغت مصادر حكومية، أمس الثلاثاء، وكالة الأنباء الإسبانية (EFE)‏ المعروفة اختصاراً بـ “إفي”، أن رئيس الوزراء “سانشيز” سافر مع أسرته على متن طائرة تجارية لقضاء بضعة أيام في إجازة في المغرب.

وأصر المتحدّثون من رئاسة الحكومة على أنها رحلة “خاصة للغاية”، مؤكدين أنها “تم دفع ثمنها بالكامل من موارد سانشيز الخاصة” وبدون أجندة مؤسسية.

وكانت وسائل إعلام محلية في المغرب، قد نشرت أمس الثلاثاء، صوراً ومقاطع فيديو لـ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وهو يتجول بساحة جامع الفنا رفقة أسرته، وسط حراسة أمنية مشددة.

يُشار أنّ العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، كان قد أعلن في وقت سابق “إقالة بيدرو سانشيز كرئيس للحكومة واستمراره في مهامه” على رأس حكومة تصريف أعمال.

وفي الأثناء، بدأ سانشيز وخصمه المحافظ ألبرتو نونييس فيخو (الحزب الشعبي) الذي تصدر حزبه نتائج الانتخابات المبكرة، مداولات لتشكيل تحالفات تتيح لأحدهما تولي السلطة وتجنب اقتراع جديد.

المصدريوتيوب، صحيفة "elindependiente" الإسبانية، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

تأثير كارثي لانقلاب النيجر على الجزائر وسياسي بارز ينصح تبون بالصلح مع المغرب سريعا.. لماذا؟

الهدهد

مشاهد الركوع الجماعي للملك محمد السادس تفجر الجدل (فيديو)

الهدهد

محمد السادس يقود زلاجة مائية في عرض البحر ويتبادل التحايا مع المصطافين (شاهد)

الهدهد

قلق وجدل.. أحدث ظهور لملك المغرب محمد السادس يكشف حقيقة وضعه الصحي (فيديو)

الهدهد

انتهاء شراكة الصيد يثير أزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.. من الخاسر الأكبر؟

الهدهد

الكشف عن هوية الجاسوس المغربي الذي ألقت السلطات الألمانية القبض عليه (شاهد)

الهدهد

قواعد عسكرية مغربية إسرائيلية على حدود الجزائر.. ديبلوماسي مغربي يكشف المستور

تقارير

مخطط الإمارات لضرب الجزائر عبر المغرب.. صحيفة تكشف عن تسريبات خطيرة

تقارير

موقع إسباني: خطر يهدد حياة الوريث الغامض لأطول سلالة حاكمة في العالم

الهدهد

العثور على مغني الراب عبد المجيد عبد الباري “الداعشي” ميتًا في زنزانته بإسبانيا

الهدهد

فيديو اغتصاب مغربي في سجن رأس الماء بفاس يفجر الغضب.. والسلطات تشكك

الهدهد

هل يوجد مغربيات مثليات الجنس في المنتخب المغربي؟.. سؤال صدم غزلان الشباك

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اليوم الوطني للبطيخ.. تاريخ وحقائق مثيرة عن أقدم وأكبر بطيخة في العالم

فيديو يحبس الأنفاس.. التمساح فضله على الديك الرومي وكاد أن يلتهمه

محجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتبكي.. فيديو أثار غضب الجميع

تأثير كارثي لانقلاب النيجر على الجزائر وسياسي بارز ينصح تبون بالصلح مع المغرب سريعا.. لماذا؟

فيديو مثير لنساء الشيعة في العراق.. فجر الجدل في عاشوراء (شاهد)

نيجيريا تقطع الكهرباء عن النيجر لمعاقبة الانقلابيين

صور جينيفر لوبيز بملابس داخلية زرقاء شكَّكت الملايين في عمرها الحقيقي (شاهد)

فوربس: 5 شركات عمانية عائلية ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2023

عمر كمال يغني بعد خطوبة ندى الكامل: “إنتي معفنة” (فيديو)

العمل عن بعد: هذا ما يمكن أن يبدو عليه البشر بعد 70 عامًا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC