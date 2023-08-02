موعد مباراة النصر ضد الزمالك والتشكيلة في البطولة العربية للأندية

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وطن- يلتقي فريق النصر ضد الزمالك، الخميس، في الجولة الختامية من منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

ويستضيف ملعب (الملك فهد الرياضي بالطائف)، مباراة النصر والزمالك، في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

ولكن بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة بين كلا الفريقين، عند الساعة الخامسة مساءً.

موعد مباراة النصر ضد الزمالك

فيما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة القوية والمثيرة، عند الساعة السابعة مساءً.

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وستبث أحداث المباراة على قناة (SSC SPORT 1 HD) الرياضية السعودية، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12523، كما وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

معلق مباراة النصر والزمالك

ومن المقرر أن يعلق على مجريات المباراة بين النصر السعودي والزمالك، على شبكة قنوات (SSC SPORT) الرياضية السعودية، المعلق الرياضي حماد العنزي.

وكان فريق النصر قد حقق الفوز العريض على الاتحاد المنستيري التونسي، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، على عكس الزمالك الذي تلقى الخسارة أمام الشباب السعودي بهدف نظيف دون مقابل.

تشكيلة النصر ضد الزمالك في البطولة العربية للأندية 2023

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي كاسترو المباراة القوية أمام منافسه الزمالك المصري، مع ختام منافسات دور المجموعات للبطولة العربية للأندية 2023، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع النصر: سلطان الغنام، علي العوجامي، عبد الله مادو، تيليس.

نـواصل العمـل 💪 pic.twitter.com/ySIvwp8PUr — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2023

خط الوسط: سيكو فوفانا، بروزوفيتش، تاليسكا، خالد الغنام.

هجوم الفريق: كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب.

ترتيب النصر والزمالك في البطولة العربية للأندية 2023

ويتصدر النصر السعودي جدول ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية. برصيد 4 نقاط، متساوياً بذلك مع رصيد نقاط الشباب الوصيف في المركز الثاني.

كما وجاء فريق الزمالك المصري في ثالث جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، وحل الاتحاد المنستيري التونسي في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.