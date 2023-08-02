الأربعاء, أغسطس 2, 2023
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مسلمو بريطانيا محرومون من الخدمات المصرفية والبنوك تغلق حساباتهم.. ما علاقة فلسطين؟

أرسل المجلس الإسلامي البريطاني رسائل إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك والمستشار جيريمي هانت وزعماء أحزاب المعارضة يطالبون فيها بحماية الحقوق المصرفية الشاملة

كتب سالم حنفي
مسلمو بريطانيا محرومون من الخدمات المصرفية والبنوك تغلق حساباتهم.. ما علاقة فلسطين؟
مسلمو بريطانيا
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وطن- يعاني المسلمون في بريطانيا، من الحرمان من الخدمات المصرفية وإغلاق حساباتهم المصرفية دون شفافية، حسبما كشفت المجلس الإسلامي البريطاني الذي يمثل أكبر هيئة تمثيلية لمسلمي المملكة المتحدة.

وأرسل المجلس الإسلامي، رسائل إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك والمستشار جيريمي هانت وزعماء أحزاب المعارضة، يطالبون فيها بحماية الحقوق المصرفية الشاملة.

وقالت زارا محمد الأمين العام للبنك المركزي البريطاني، إن الحكومات المتعاقبة تجاهلت مسألة قيام البنوك بسحب خدماتها من المسلمين البريطانيين، واستمرت هذه الممارسة دون شفافية كافية مع غياب سبل إنصاف المتضررين.

وأضافت: “نحث على مراجعة محايدة لا تتناول فقط الآليات الكامنة وراء إغلاق الحسابات المصرفية، بل تبحث أيضًا في سبب تأثر المسلمين البريطانيين بشكل غير متناسب من هذه القضية”، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

ويأتي تدخل البنك المركزي البريطاني، بعد أن صنفت سلطة السلوك المالي في بريطانيا، المسلمين على أنهم المجموعة الدينية الوحيدة التي من المحتمل أن تكون ” غير متعامل معها ” في بريطانيا.

وجاءت الرسائل أيضًا بعد أن أغلق زعيم حزب الاستقلال البريطاني السابق نايجل فاراج حسابه المصرفي من قبل Coutts ، وهو بنك خاص مرموق للأثرياء ، بسبب آرائه السياسية.

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وأدت الخلافات إلى استقالة الرؤساء التنفيذيين في NatWest ، الشركة الأم لـ Coutts ، والبدء في مراجعة مستقلة لاستهداف Farage.

استهداف الجماعات الموالية لفلسطين

يُشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة ، سلطت الجمعيات الخيرية الدينية الإسلامية ومجموعات التضامن المؤيدة لفلسطين الضوء على تعرضهم لإغلاق البنوك لسنوات نتيجة لآرائهم السياسية دون رد فعل عنيف من السياسيين أو الصحافة.

وتلقى فاراج تقريرًا من 40 صفحة بخصوص إغلاق حسابه في Coutts ، في حين أفاد العديد من المؤسسات الخيرية الإسلامية أنها لم تتلق نفس التفسير.

ويقول فادي عيتاني الرئيس التنفيذي لمنتدى الجمعيات الخيرية الإسلامية ومقره المملكة المتحدة ، إن المؤسسات الخيرية تواجه إغلاق البنوك منذ أكثر من عقدين، وغالبًا ما يتم الإفراط في الرقابة عليها من قبل البنوك وسياساتها.

وأضاف: “يحدث هذا عادةً مع المنظمات التي تعمل في مناطق أكثر حساسية حيث توجد مخاطر أمنية أعلى، لكننا وجدنا أن هذا يمتد إلى تعريف أوسع بكثير ، مما يخلق عبئًا غير عادل على المنظمات الخيرية للعمل معها”.

في عام 2015 ، تم إغلاق حساب حملة التضامن مع فلسطين – وهي أبرز المنظمات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة – مع البنك التعاوني، دون ذكر أي تفسير آخر بخلاف شهية البنك للمخاطرة.

المصدرميدل إيست آي، رصد وتحرير وطن

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