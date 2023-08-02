الأربعاء, أغسطس 2, 2023
الرئيسيةحياتنامحجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتبكي.. فيديو أثار غضب الجميع
حياتنا

محجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتبكي.. فيديو أثار غضب الجميع

كتب وطن
محجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتبكي.. فيديو أثار غضب الجميع
محمد رمضان
- Advertisement -

وطن- فقدت معجبة محجبة السيطرة على نفسها فور رؤيتها للفنان المصري محمد رمضان لحظة تواجده في العرض الخاص لفيلمه “ع الزيرو”.

وتداول الناشطون فيديو للفتاة وهي تنادي على محمد رمضان بصوت عالي وطريقة هستيرية.

انتقادات وغضب

وانتبه الفنان المصري لصوت الفتاة، فذهب إليها، وما أن اقترب رمضان، حتى احتضنته الفتاة وهي تبكي.

وأثار تصرف الفتاة غضباً واسعاً بين الناشطين الذين طالبوها باحترام الحجاب الذي ترتديه.

قصة فيلم “ع الزيرو”

ويجسد محمد رمضان في فيلم “ع الزيرو” شخصية شاب يدعى “دراجون” وهو شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه.

فيما تتطور الأحداث ليصبح “دراجون” واحداً من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية.

- Advertisement -

الجدير ذكره أن آخر أعمال محمد رمضان فيلم “هارلي” الذي عرض في موسم أفلام عيد الفطر الماضي.

هارلي

ودارت أحداث الفيلم في إطار من أكشن حول “هارلي” محمد رمضان الذي يعمل مهندس ميكانيكا.

ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

فيديو فاضح لمحمد رمضان.. تعري جماعي في غرفة النوم من اليونان

حياتنا

محمد رمضان في صورة صادمة .. نائم مع 3 فتيات شبه عاريات على سرير!

حياتنا

محمد رمضان مع فتيات عاريات بصورة مثيرة للجدل! (شاهد)

حياتنا

محمد عبده يصدم محمد رمضان بجوابه حول إمكانية عمل دويتو معه (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده تثير الجدل بما قالته عن ثروة محمد رمضان وأزمات شيرين! (فيديو)

حياتنا

محمد رمضان في أسوأ إطلالة .. “استعراض وتقليد مجنون”! (شاهد)

حياتنا

زوجة محمد رمضان تلفت الأنظار في أحدث ظهور و”نمبر وان” يقبلها (شاهد)

حياتنا

مي عمر تحتفل بنفسها من أمام قبة الصخرة بالمسجد الأقصى (شاهد)

حياتنا

أغاني محمد رمضان من فيلم “هارلي” تجذب آلاف المستمعين! (فيديو)

حياتنا

محمد رمضان يحقق أمنية رجل فقير استغاث به.. طالبه بأمر عجز عن تحقيقه طيلة عمره! (شاهد)

حياتنا

محمد رمضان يتباهي بصوره مع نيمار في بطولة للقمار في موناكو (شاهد)

حياتنا

محمد رمضان يوقف تصوير فيلمه بسبب سيدة ويقبلها وسط تصفيق الحضور! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو يحبس الأنفاس.. التمساح فضله على الديك الرومي وكاد أن يلتهمه

تأثير كارثي لانقلاب النيجر على الجزائر وسياسي بارز ينصح تبون بالصلح مع المغرب سريعا.. لماذا؟

فيديو مثير لنساء الشيعة في العراق.. فجر الجدل في عاشوراء (شاهد)

نيجيريا تقطع الكهرباء عن النيجر لمعاقبة الانقلابيين

صور جينيفر لوبيز بملابس داخلية زرقاء شكَّكت الملايين في عمرها الحقيقي (شاهد)

فوربس: 5 شركات عمانية عائلية ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2023

عمر كمال يغني بعد خطوبة ندى الكامل: “إنتي معفنة” (فيديو)

العمل عن بعد: هذا ما يمكن أن يبدو عليه البشر بعد 70 عامًا

أعباء ثقيلة تنتظر السعوديين.. تكاليف الاقتراض تضرب رؤية محمد بن سلمان في مقتل

خرج باكياً.. مارسيلو يتسبب بإصابة مروعة للاعب أرجنتيني خلال مراوغته (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC