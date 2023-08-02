محجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتبكي.. فيديو أثار غضب الجميع

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وطن- فقدت معجبة محجبة السيطرة على نفسها فور رؤيتها للفنان المصري محمد رمضان لحظة تواجده في العرض الخاص لفيلمه “ع الزيرو”.

وتداول الناشطون فيديو للفتاة وهي تنادي على محمد رمضان بصوت عالي وطريقة هستيرية.

انتقادات وغضب

وانتبه الفنان المصري لصوت الفتاة، فذهب إليها، وما أن اقترب رمضان، حتى احتضنته الفتاة وهي تبكي.

وأثار تصرف الفتاة غضباً واسعاً بين الناشطين الذين طالبوها باحترام الحجاب الذي ترتديه.

قصة فيلم “ع الزيرو”

ويجسد محمد رمضان في فيلم “ع الزيرو” شخصية شاب يدعى “دراجون” وهو شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه.

فيما تتطور الأحداث ليصبح “دراجون” واحداً من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية.

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الجدير ذكره أن آخر أعمال محمد رمضان فيلم “هارلي” الذي عرض في موسم أفلام عيد الفطر الماضي.

هارلي

ودارت أحداث الفيلم في إطار من أكشن حول “هارلي” محمد رمضان الذي يعمل مهندس ميكانيكا.

ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.