ليس مشهدا من أوروبا.. كل هذا الجمال في سلطنة عمان و”عين كور” تسحر الأبصار

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وطن- تُعدّ “عين كور”، إحدى العيون المائيّة التي تقع في وادي جردوم غرب ولاية صلالة، واحدة من الوجهات السياحية الجميلة والمُفضّلة للكثيرين بسبب مناظرها الطبيعية ومياهها المتدفّقة من سفوح الجبال.

وتقع عين كور، التي أصبحت في السنوات الأخيرة إحدى الوجهات السياحية الشهيرة في محافظة ظفار العمانية، على بُعد حوالي 40 كيلومتراً جنوب مدينة صلالة، وتُعتبر واحدة من أجمل الواحات في المنطقة.

تتميز عين كور بأشجار النخيل والمياه العذبة المنبعثة من الينابيع الجوفية، مما يجعلها مكانًا هادئًا ومنعشًا للزوار.

يتوافد السياح إلى محيطها سنوياً خلال فترة الخريف، للاستمتاع بجمال الطبيعة والتمتع بالجو اللطيف.

عين "كور" إحدى العيون المائيّة التي تقع في وادي جردوم غرب ولاية #صلالة، وتُعد من الوجهات السياحية الجميلة بسبب مناظرها الطبيعية ومياهها المتدفّقة من سفوح الجبال.#العُمانية pic.twitter.com/5SUgb0U2Ia — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 30, 2023

كما توفر المنطقة العديد من الأنشطة السياحية مثل ركوب الجمال والرحلات البرية لاستكشاف الصحراء المحيطة بها. ويُنصح بزيارة عين كور خلال موسم الخريف والشتاء لتجنب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

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شلالات عين كور في خريف صلالة

تُعتبر عين كور في صلالة منطقة ذات جمال طبيعي رائع، وتحتوي على العديد من الشلالات التي تضيف جمالًا وجاذبية إلى المنطقة.

الشلالات هي من أهم الوجهات السياحية في عين كور وتجذب الزوار من مختلف الأماكن للاستمتاع بمشاهدتها والاسترخاء في ظل هذا المشهد الساحر.

جدير بالذكر أن أفضل وقت لزيارة الشلالات في عين كور هو خلال فصل الخريف والشتاء، حينما تكون الأمطار أكثر والمياه في أوج جمالها ونضارتها.

كما يمكن للزوار الاستمتاع برحلات المشي والتسلق للاستمتاع بمناظر الشلالات والطبيعة الساحرة في المنطقة.

عين "كور" إحدى العيون المائيّة التي تقع في وادي جردوم غرب ولاية #صلالة، وتُعد من الوجهات السياحية الجميلة بسبب مناظرها الطبيعية ومياهها المتدفّقة من سفوح الجبال. pic.twitter.com/dRy3gErDGK — فاطمه 💞Fatima (@fatima_3mania) July 31, 2023

سحر صلالة يجذب صنّاع المحتوى

ومنهم صانع المحتوى الكويتي مساعد الفوزان الذي تغنّى بجمال وهدوء وسكينة صلالة العمانية، تزامناً مع ما تشهده المنطقة من طفرة في أعداد الوافدين والإقبال السياحي سواء من داخل السلطنة أو من الدول العربية وحتى عالمياً.

وكتب صانع المحتوى الكويتي مساعد الفوزان تدوينة على موقع “تويتر” سابقًا: “‏لم أرَ في حياتي جمال وهدوء وسَكينة مثل صلالة”.

لم أرى في حياتي جمال وهدوء وسَكينة مثل صلالة — مساعد الفوزان (@Msa3edALfouzan) August 2, 2023

والفوزان صانع محتوى كويتي، وهو السفير الرسمي في بلاده لعلامة “أديداس” العالمية ويشتهر في الخليج العربي بمحتواه الهادف والموصوف إلى حدّ بعيد بـ “المحتوى البنّاء”.

وشارك الفوزان مقاطع فيديو عبر خاصية “ستوري” التي يتيحها موقع إنستغرام، لإقامته في منتجع البليد ضمن ما يشبه الواحة المتشابكة بين سحر الطبيعة وتناسق العمران، في منطقة البليدة بصلالة العمانية.