فضله على الديك الرومي.. كيف تفادى مواطن أمريكي الموت بأعجوبة من هجوم تمساح ضخم؟

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وطن- نجا مواطن أمريكي من الموت بأعجوبة قبل أن يلتهم تمساح ضخم يبلغ وزنه 600 رطل وطوله 12 قدماً، قدمه أثناء محاولته إطعامه المفترس الزاحف.

وتداولت وسائل إعلام غربية مقطع فيديو صوره زوار المزرعة الواقعة في كولورادو غاتور، لصاحب المزرعة الذي أشير إليه باسم “تشاد” وهو يحاول إطعام التمساح.

هجوم التمساح المرعب

ووفق الفيديو انزلقت كاحل تشاد في الماء، بعد أن رمى قطعة من اللحم باتجاه التمساح العملاق “إلفيس”، وحينذاك انطلق التمساح نحوه وأمسك بقدمه، وبدا تشاد وهو يكافح لاستعادة قدمه.

وتمكن الرجل من الهرب بصعوبة من فكي التمساح، بعد أن تدخل موظف آخر لمنع “إلفيس” من مهاجمة “تشاد” الذي انزلق أثناء الحادث.

وعلقت مزرعة “كولورادو غاتور” التي تقع في مقاطعة ألاموسا على الفيديو الذي شاركته بالقول: “خلال عطلة نهاية الأسبوع ، واجه إلفيس صعوبة في تقرير ما إذا كان يريد أن يأكل الديك الرومي أو ساقي تشاد.”

وتابعت: “من كان يعلم أن التمساح الذي يبلغ طوله 12 قدمًا ووزنه 600 رطل يمكنه الركض بهذه السرعة”.

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عرض توضيحي يتحول لخطورة

وفي تعليق آخر على مقطع الفيديو قالت المزرعة: “إنه لأمر مجنون كيف يمكن أن يتحول إجراء عرض توضيحي تعليمي إلى خطورة؟!”

وتابعت : “كما ترون ، أراد إلفيس أن يأكل الديك الرومي الذي كان يقدمه تشاد. عندما لم يهبط الديك الرومي في فمه ، ركز إلفيس على المكان الذي رأى فيه الحركة.”

وأضاف المنشور: “شكرًا خاصًا لتشاد على التظاهر بأنه خائف، على ما يبدو لمنح المشاهدين شيئًا ممتعًا لمشاهدته”.

التمساح الأمريكي

ووفق تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإنه لا توجد تماسيح أصلية في كولورادو ، ولكن هناك بعض التماسيح التي تم إحضارها إلى هناك. وتلك الموجودة هي من أنواع التمساح الأمريكي.

يولد التمساح الأمريكي باللون الأسود مع خطوط صفراء تتلاشى بمرور الوقت. ويوجد حوالي 300 تمساح حي في مزرعة كولورادو جاتور التي تأسست عام 1977.

ونمت المزرعة لتشمل، التماسيح النيلية ، الإيمو ، البينو ، مجموعة متنوعة من الثعابين والسلاحف والضفادع والسحالي.