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حياتنا

عمر كمال يغني بعد خطوبة ندى الكامل: “إنتي معفنة” (فيديو)

شائعات لاحقت ندى الكامل أواخر العام الماضي 2022 عن ارتباطها بمغني المهرجانات الشعبية في مصر عمر كمال

كتب رفيف عبدالله
عمر كمال بعد خطوبة ندى الكامل:
عمر كمال وندى الكامل
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وطن- أثار مؤديا المهرجانات المصري عمر كمال، وحمو بيكا، الجدل بتغيير كلمات أشهر أغنية تجمعهما “إنتي معلمة”، إلى “إنتي معفنة”.

ونشر عمر كمال فيديو يجمعه بصديقه حمو بيكا، كتب في أوله “العلاقة في البداية”.

إنت معفنة

وتظهر أغنية “إنتي معلمة”، ثم تظهر عبارة “نهاية العلاقات” ويبدأ الثنائي بغناء “إنتي معفنة”.

وتقول الكلمات الجديدة: ” إنت معفنة.. إنت لأ وهما ييس.. وشك داخل في الأوتوبيس.. دا أنت لو تصدير باريس.. برضو يا بنتي معفنة”.

وعلق عمر كمال ساخراً على الفيديو: “النهايات أخلاق”.

خطبة طليقة أحمد الفيشاوي

وربط البعض أغنية “إنتي معفنة” بخطبة ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

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وبصور على حسابها في انستغرام ظهرت في بعضها وهي تقبل خطيبها، أعلنت ندى الكامل خطوبتها معبرةً عن سعادتها بالإرتباط به.

ندى الكامل وحمو بيكا
ندى الكامل وخطيبها
ندى الكامل وحمو بيكا
هكذا أعلنت ندى خطوبتها

جدير بالذّكر أنّ شائعات لاحقت ندى الكامل أواخر العام الماضي 2022، عن ارتباطها بمغني المهرجانات الشعبية في مصر عمر كمال.

إهانة

ونشبت خلافات كبيرة ندى الكامل وعمر كمال، بعدما ظهر عمر كمال في مقطع فيديو رفقة مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وتصريحاته خلال الفيديو.

حيث قال عمر كمال: “الجواز مش جاي معايا، أنا بجمع فلوس علشان أمتع نفسي”. ما اعتبرته الأولى إهانة لشخصها. وفق ما نقل موقع “القاهرة 24” عن  مصادر خاصة

المصدررصد ومتابعة وطن

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