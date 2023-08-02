عمرو دياب يحتضن ويقبل داليدا خليل .. صورة مثيرة أشعلت الجدل فما وراءها؟! (شاهد)

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وطن – “هل وقع الهضبة في غرامها؟”، كان تساؤلاً من ضمن كثير من الأسئلة التي جاءت تعليقاً على صور الفنان المصري عمرو دياب وهو يقبل الممثلة اللبنانية داليدا خليل.

الصور نشرتها داليدا خليل على حسابها في انستغرام، خلال تواجدها في الساحل الشمالي، وعلّقت عليها واصفة عمرو دياب بكلمة (Soul) بمعنى (الروح)، وكذلك أطلقت عليه “الأسطورة”.

وكان واضحاً الإنسجام والسعادة بين الثنائي.

جدل بعد صور عمرو دياب وهو يحتضن ويقبل داليدا خليل

وأثارت صور داليدا خليل وعمرو دياب جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وأثارت التكهنات بشأن ارتباط الثنائي في علاقة حب جديدة، وعلّق أحدهم: “شو لازم نفهم من اول صورة ؟ صوروني هوي عم يبوسني”.

وقال متابع: “فتره ويتركك يا حلوه ما دام عنده فلوس انتو متوفرات له”.

وكتب آخر مخالفاً الآراء السابقة: “يعنى صورة عادية تجمع بين الهضبة واحدى معجباته وفيه بعض تعليقات من ناس مرضى ! ماهو مش اى صورة للهضبة مع معجبة هيكون بينهم حاجة”.

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داليدا خليل .. أنوثة ورشاقة وفنّ

وتعتبر داليدا خليل ممثلة ومغنية لبنانية صاعدة، من مواليد 16 فبراير/شباط 1988 في لبنان، وهي ابنة أخ الفنانة اللبنانية المعروفة لورا خليل.

كما تشتهر داليدا بجمالها اللافت وإطلالاتها الجريئة والمثيرة التي تبرز أنوثتها وذوقها الرفيع في اختيار الملابس.

بينما تعتبر الممثلة اللبنانية داليدا خليل واحدة من أشهر الفنانات اللاتي يحافظن على رشاقتهن.

وحظيت الشابة اللبنانية بالعديد من الألقاب التي تدور حولها جمالها منها: “ملكة جمال الشمال” و”ملكة جمال الدراما اللبنانية”.

كما حصلت على جائزة “موريكس دور” لعام 2012 كأفضل ممثلة صاعدة.