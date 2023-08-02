الأربعاء, أغسطس 2, 2023
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رياضة

عقوبة داني ألفيس القاسية بتهمة الاغتصاب الجنسي

البرازيلي ألفيس قد يسجن لمدة تصل 10 سنوات مع فرض غرامة مالية عليه بتهمة الاغتصاب الجنسي

كتب فارس أبو شيحة
عقوبة داني ألفيس
عقوبة داني ألفيس
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وطن- أقرت المحكمة العليا في مدينة برشلونة، توجيه عقوبة قاسية بحق النجم البرازيلي داني ألفيس لاعب نادي برشلونة السابق، بتهمة الاغتصاب الجنسي بعد نحو 15 جلسة من الاستماع للاعب على مدار 6 شهور.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن المحكمة العليا في برشلونة أقرت تهمة الاغتصاب الجنسي. بحق البرازيلي ألفيس، بعد الكشف الطبي والنفسي اللذين خضعت لهما الفتاة التي تقدم بدعوى قضائية ضده.

عقوبة البرازيلي داني ألفيس

وأردفت تلك التقارير، ” جلسة محاكمة داني ألفيس ستكون في ال3 من شهر أغسطس الجاري، كما وسيتم تطبيق حكم عقوبة الاغتصاب الجنسي بحق اللاعب، وفق ما ذكرته التحقيقات، نظراً لأن روايته غير صحيحة. وهو ما أجبر الفتاة الضحية على إقامة علاقة معه”.

كما وأضافت، ” من المتوقع أن تتراوح مدة عقوبة داني ألفيس ما بين 4-12 عاماً، وذلك بعد تعديل قانون العقوبات الجنائي في إسبانيا”. أي من المحتمل إصدار عقوبة بالسجن. لمدة 10 سنوات مع فرض غرامة مالية عليه.

غرامة مالية على داني ألفيس

وختمت، ” المحكمة العليا ستلزم اللاعب البرازيلي داني ألفيس. بدفع 150 ألف يورو للضحية، من أجل تعويضها على الضرر المعنوي والنفسي بعد الاعتداء الجنسي عليها”.

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وكانت الشرطة الإسبانية في مدينة برشلونة، قد اعتقلت النجم البرازيلي داني ألفيس بقرار من القضاء، وتحويل اللاعب إلى السجن الذي تواجد فيه منذ شهر يناير الماضي، بعد تقديم دعوى قضائية بتهمة الاغتصاب الجنسي بحق فتاة في ملهى ليلي مع نهاية العام الماضي.

اللاعب ألفيس
اللاعب ألفيس

لكن البرازيلي ألفيس لاعب برشلونة السابق، قد أنكر التهم الموجه بحقه، قبل أن يغير أقواله من جديد خلال التحقيقات معه، في قضية اغتصاب فتاة إسبانية. البالغة من العمر 23 عاماً، داخل ملهي ليلي في مدينة برشلونة، خلال احتفالات رأس السنة.

رفض الكفالة المالية

كما ورفضت المحكمة الإسبانية في برشلونة، الإفراج عن النجم البرازيلي. داني ألفيس بدفع كفالة مالية خلال الأشهر ال6 الماضية التي قضاها داخل السجن.

واعترف البرازيلي ألفيس قبل عدة أسابيع، بعد إنكاره تهمة الاغتصاب الجنسي بحق فتاة إسبانية خلال التحقيق معه، بإقامة علاقة جنسية مع الضحية والاعتداء عليها.

البرازيلي ألفيس
البرازيلي ألفيس

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا الإسبانية، الخميس، حكماً بسجن البرازيلي داني ألفيس. بمدة تتراوح ما بين 4-12 عاماً، وفرض غرامة مالية عليه بتهمة الاغتصاب الجنسي.

المصدروطن + وسائل الإعلام الإسبانية

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